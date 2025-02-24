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北市精舍命案 藝人李威遭搜索改列被告

2025/2/24 19:21
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（中央社記者林長順、黃麗芸台北24日電）北市某精舍去年發生女信徒命案，台北地檢署聲押禁見多名涉案人獲准，並3度傳喚藝人李威作證。檢察官今天指揮警方搜索李威住處，並再度傳喚李威說明，並改列被告。

另外，鏡週刊報導檢警查扣一個秘密錄音檔，發現李威不但在命案扮演軍師角色，涉嫌教唆凌虐致死的共犯如何因應檢警查緝，甚至施暴過程也在場，涉嫌傷害致死。對此，檢方不願證實。

台北市大安警分局去年7月24日接獲吳姓女住持報案，稱台北市四維路某精舍有名女信徒倒臥其內。員警獲報趕赴現場發現，女信徒已失去生命跡象，經法醫解剖研判，女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

警方調閱監視器畫面發現，吳姓女住持及信徒李姓男子、姜姓女子與死者等人去年7月24日晚間相聚在某間餐廳進行讀書會，未料會後吳姓女住持等3人將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍置放後，3人再各自離去，當下完全未撥打緊急求助專線等紀錄。

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檢警循線查出吳姓女住持、知名作家王薀等多人涉案，已陸續展開2波搜索、約談行動，日前將11人列為被告，其中包括王薀等4名被告在押。

北檢也於今年1月10日、13日、20日3度以證人身分傳喚李威說明，訊後均請回。檢察官今天指揮警方搜索李威位於台北市松山區住處，並再度傳喚李威說明，並改列被告。（編輯：戴光育）1140224

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王薀
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