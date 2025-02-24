北市精舍命案李威夫妻列被告 各30萬、15萬元交保

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（中央社記者林長順台北24日電）台北市一處精舍去年發生女信徒命案，台北地檢署今天指揮警方搜索李威住處，並以被告身分傳喚李威及簡姓妻子說明。檢察官晚間諭令李威新台幣30萬元交保、簡女15萬元交保。

台北市大安警分局去年7月24日接獲吳姓女住持報案，稱四維路上的一處精舍有名女信徒倒臥其內，員警獲報趕赴現場發現，女信徒已失去生命跡象，經法醫解剖研判，女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

警方調閱監視器畫面發現，吳姓女住持和信徒李姓男子、姜姓女子與死者等人，於去年7月24日晚間相聚在某間餐廳進行讀書會，未料會後吳姓女住持等3人將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍置放，3人再各自離去，當下完全未撥打緊急求助專線等紀錄。

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檢警循線查出吳姓女住持、知名作家王薀等多人涉案，已陸續展開2波搜索、約談行動，日前將11人列為被告，其中包括王薀等4名被告在押。

北檢也於今年1月10日、13日、20日3度以證人身分傳喚藝人李威說明，訊後均請回。檢察官近日獲報李威夫婦涉案，今天指揮警方搜索李威位於台北市松山區住處，並首度以被告傳喚李威及簡姓妻子說明。（編輯：蕭博文）1140224