北市精舍命案 北檢提訊在押作家王薀說明

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（中央社記者林長順台北6日電）台北地檢署偵辦精舍命案，已傳訊多名被告，並聲請羈押知名作家王薀及幹姓、梁姓、游姓女信徒等人獲准。為釐清案情，檢察官今天提訊在押的王薀說明。王薀的囚車於上午9時許抵達北檢。

台北市警察局大安分局去年7月24日接獲吳姓女住持報案，稱四維路上一處精舍有女信徒倒臥其內；員警趕赴現場發現，女信徒全身瘀青且失去生命跡象；經法醫解剖，研判女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

檢警調查後，查出死者蔡女當天與吳姓女主持等人在北市某家餐廳進行讀書會，蔡女當場進行宗教儀式跪拜，但疑因身體狀況不佳，加上長達數小時跪拜，最終因橫紋肌溶解症而身亡。吳姓女住持和信徒李男、姜女涉嫌將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍再各自離去。

檢警循線追查，查出死者積蓄遭人盜領，認為吳姓女住持等3人涉嫌重大，去年9月拘提3人並搜索精舍和餐廳等地，檢察官訊後將3人聲押禁見獲准。

檢警擴大偵辦，查出案發時另有信徒吳女、呂女涉案，隨即再度發動偵查，檢察官複訊後諭令吳女、呂女交保。

檢警過濾扣案的被告手機發現，死者生前曾跟隨王薀修行，並協助處理王男財務，有事證顯示王男涉嫌，今年1月7日拘提王男到案，查扣手機、筆電、隨身硬碟和筆記本等證物，檢察官訊後聲押禁見王男獲准。

此外，北檢今年1月10日、13日、20日3度以證人身分傳喚同為信徒的藝人李威與其妻子說明，訊後均請回。

另一方面，今年1月23日，檢察官聲請具保停押吳姓女住持、李男與姜女；法院裁定3人分別以新台幣60萬元、50萬元、70萬元交保，均限制出境、出海，並實施科技監控。

檢警過濾被告供述、證人證述與相關金流，查出另有多名核心信徒涉案，再度指揮警方發動搜索，查扣信徒新更換的手機等證物，並拘提信徒李男、游女、黃女到案，另有信徒幹女、梁女自行到案說明。

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檢察官複訊後，昨天凌晨聲押禁見信徒梁女、幹女，另諭令信徒游女以30萬元交保，限制出境、出海，並實施科技監控，但因游女覓保無著，改聲押禁見，黃女15萬元交保並限制出境、出海，信徒李男則請回。

台北地方法院昨天晚間8時30分開庭審理，今天凌晨裁定梁女、幹女、游女羈押禁見。目前共有4名被告在押。全案朝傷害致死罪偵辦。（編輯：張雅淨）1140206