北市精舍命案 北院裁定3信徒羈押禁見

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（中央社記者林長順台北6日電）台北地檢署偵辦北市精舍命案，日前指揮警方再度發動搜索並拘提3名信徒，另2名信徒自行到案。檢察官訊後將幹姓、游姓、梁姓信徒聲押禁見。台北地方法院今天凌晨裁定3人羈押禁見。

台北市警察局大安分局去年7月24日接獲吳姓女住持報案，稱四維路上一處精舍有女信徒倒臥其內；員警趕赴現場發現，女信徒全身瘀青且失去生命跡象；經法醫解剖，研判女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

檢警調查後，查出死者蔡女當天與吳姓女主持等人在北市某家餐廳進行讀書會，蔡女當場進行宗教儀式跪拜，但疑因身體狀況不佳，加上長達數小時跪拜，最終因橫紋肌溶解症而身亡。吳姓女住持和信徒李男、姜女涉嫌將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍再各自離去。

檢警循線追查，陸續拘提吳姓女住持等多人到案，分別具保及聲押禁見獲准，其中包括王姓知名作家。另外，檢方3度以證人身分傳喚藝人李威說明，訊後均請回。

今年1月23日，檢察官聲請具保停押吳姓女住持和信徒李男、姜女等3人，法院裁定3人分別以新台幣60萬元、50萬元、70萬元交保，均限制出境、出海，並實施科技監控。

檢警過濾被告供述、證人證述與相關金流，查出另有多名信徒涉案，再度指揮警方發動搜索，查扣信徒新更換的手機等證物，並拘提信徒李男、游女、黃女到案，另有信徒幹女、梁女自行到案說明。

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檢察官複訊後，昨天凌晨聲押禁見信徒梁女、幹女，另諭令信徒游女以30萬元交保，限制出境、出海，並實施科技監控，但因游女覓保無著，改聲押禁見，黃女15萬元交保並限制出境、出海，信徒李男則請回。

台北地方法院昨天晚間8時30分開庭審理，今天凌晨裁定梁女、幹女、游女羈押禁見。目前共有4名被告在押。（編輯：張雅淨）1140206