北市精舍命案 北檢再聲押禁見2女信徒

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）北檢偵辦北市精舍命案，查出王姓男作家等人涉案，現僅王男在押，昨天再度發動搜索並拘提3名信徒，另2名信徒自行到案；檢方訊後凌晨聲押禁見信徒幹女、游女，其餘持續偵訊。

台北地檢署指出，檢察官訊後，聲押禁見信徒幹女，另諭令信徒游女以新台幣30萬元交保，限制出境、出海，並實施科技監控，但因游女覓保無著，改聲押禁見，信徒李男則請回，至於其他2名信徒梁女、黃女仍漏夜偵訊中。

全案起於，民國113年7月24日，台北市警察局大安分局接獲吳姓女住持報案，稱四維路上一處精舍有女信徒倒臥其內；員警趕赴現場發現，女信徒全身瘀青且失去生命跡象；經法醫解剖，研判女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

警方調閱監視器畫面發現，吳姓女住持和信徒李男、姜女與死者蔡女等人，去年7月24日晚間相聚某家餐廳進行讀書會，會後吳姓女住持等3人涉嫌將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍，3人再各自離去。

檢警循線追查，查出死者積蓄遭人盜領，認為吳姓女住持等3人涉嫌重大，去年9月拘提3人並搜索精舍和餐廳等地，檢察官訊後將3人聲押禁見獲准。

檢警擴大偵辦，查出案發時另有信徒吳女、呂女涉案，隨即再度發動偵查，檢察官複訊後諭令吳女、呂女交保。

檢警過濾扣案的被告手機發現，死者生前曾跟隨王姓男作家修行，並協助處理王男財務，有事證顯示王男涉嫌，今年1月7日拘提王男到案，查扣手機、筆電、隨身硬碟和筆記本等證物，檢察官訊後聲押禁見王男獲准。

此外，北檢今年1月10日、13日、20日三度以證人身分傳喚同為信徒的藝人李威與其妻子說明，訊後均請回。

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另方面，今年1月23日，檢察官聲請具保停押吳姓女住持、李男與姜女；法院裁定3人分別以60萬元、50萬元、70萬元交保，均限制出境、出海，並實施科技監控。

檢警過濾被告供述、證人證述與相關金流，查出另有多名核心信徒涉案，昨天再度指揮警方發動搜索，查扣信徒新更換的手機等證物，並拘提信徒李男、游女、黃女到案，另有信徒幹女、梁女自行到案說明；全案被告至今已達11人。（編輯：洪啓原）1140205