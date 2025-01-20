北市精舍命案 李威3度遭約談後請回

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（中央社記者林長順台北20日電）台北市一處精舍去年發生女信徒命案，死者全身瘀青且積蓄遭人提領。台北地檢署已聲押禁見4名涉案人獲准，並2度傳喚藝人李威作證。檢察官今天第3度傳喚李威說明，訊後請回。

台北市大安警分局去年7月24日接獲吳姓女住持報案，稱四維路上的一處精舍有名女信徒倒臥其內，員警獲報趕赴現場發現，女信徒已失去生命跡象，經法醫解剖研判，女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

警方調閱監視器畫面發現，吳姓女住持和信徒李姓男子、姜姓女子與死者等人，於去年7月24日晚間相聚在某間餐廳進行讀書會，未料會後吳姓女住持等3人將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍置放，3人再各自離去，當下完全未撥打緊急求助專線等紀錄。

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檢警循線追查，認為吳姓女住持等3人涉嫌重大，於去年9月拘提3嫌並搜索精舍和餐廳等地，檢察官依涉殺人等罪將3人聲請羈押禁見獲准。檢警持續擴大偵辦，發現死者生前曾跟隨王姓作家修行，且有相關事證顯示其涉有重嫌，今年1月7日拘提王姓作家到案，訊後聲押禁見獲准。

北檢也於今年1月10日、13日2度以證人身分傳喚藝人李威說明，訊後均請回。為釐清案情，檢察官今天下午第3度傳喚李威說明。（編輯：李錫璋）1140120

台北市一處精舍2024年發生女信徒命案，台北地檢署已聲押禁見4名涉案人獲准，為釐清案情，檢察官20日下午第3度以證人身分傳喚藝人李威（中）說明。中央社記者林長順攝 114年1月20日