北市精舍命案 王姓作家遭逮、藝人李威被約談

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（中央社記者黃麗芸、林長順台北14日電）北市一處精舍去年發生女信徒命案，死者全身瘀青且高額積蓄遭人提領。北市檢警查出吳姓住持和2名信眾涉案，近日溯源拘提王姓作家到案，藝人李威也以證人身分遭約談。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，去年7月24日接獲吳姓女住持報案，稱四維路上的一處精舍有名女信徒倒臥其內，員警獲報趕赴現場發現，女信徒已失去生命跡象，經法醫解剖研判，女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

檢警研判此案疑有隱情，便由台北地檢署指揮大安分局偵辦。

警方經調閱監視器畫面發現，吳姓女住持和信徒李男、姜女與死者等人，於去年7月24日晚間相聚在某間餐廳進行讀書會，未料會後吳姓女住持等3人將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍置放，3人再各自離去，當下完全未撥打緊急求助專線等紀錄。

由於疑點重重，檢警循線追查，認為吳姓女住持等3人涉嫌重大，於去年9月拘提3嫌並搜索精舍和餐廳等地，並依涉殺人、過失致死等罪送辦，台北地院裁定3人羈押禁見。

經檢警持續擴大偵辦本案，發現死者生前曾跟隨王姓作家修行，且有相關事證顯示其涉有重嫌，待事證蒐集完備後，於今年1月7日前往精舍等處所查緝，並拘提王姓作家到案，共查扣手機、筆電、隨身硬碟和筆記本等證物。

王嫌到案後坦承死者為其信徒，但否認涉入命案。全案詢後依殺人罪嫌移送北檢偵辦。

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檢方也於今年1月10日、13日兩度以證人身分傳喚藝人李威說明，訊後均請回。

大安分局表示，將會持續調查此案相關線索，並循線追查有無其他共犯，以釐清案件實情，還給死者公道。（編輯：張銘坤）1140114