李威列北市精舍命案證人 北檢3度約談

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（中央社記者林長順台北20日電）北市一處精舍去年發生女信徒命案，死者全身瘀青且積蓄遭人提領。北檢查出吳姓住持、2名信眾、王姓作家涉案，均聲押禁見獲准。北檢曾2度傳喚藝人李威，今天再度通知李威說明。

台北市大安警分局去年7月24日接獲吳姓女住持報案，稱四維路上的一處精舍有名女信徒倒臥其內，員警趕赴現場發現，女信徒已失去生命跡象，經法醫解剖研判，女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

警方調閱監視器畫面發現，吳姓女住持和信徒李男、姜女與死者等人，於去年7月24日晚間相聚某間餐廳進行讀書會，會後吳姓女住持等3人將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍置放，3人再各自離去，當下完全沒有撥打緊急求助專線等紀錄。

檢警循線追查，認為吳姓女住持等3人涉嫌重大，去年9月拘提3嫌並搜索精舍和餐廳等地，檢察官依涉嫌殺人等罪將3人聲請羈押禁見獲准。

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檢警擴大偵辦，發現死者生前曾跟隨王姓作家修行，且有事證顯示王嫌涉有重嫌，今年1月7日拘提王嫌到案，查扣手機、筆電、隨身硬碟和筆記本等證物，檢察官訊後聲押禁見王嫌獲准。

北檢今年1月10日、13日兩度以證人身分傳喚藝人李威說明，訊後均請回。為釐清案情，檢察官今天下午第3度傳喚李威說明。（編輯：蕭博文）1140120