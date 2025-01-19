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從偉人到性侵犯 法國教會籲啟動皮耶神父犯罪調查

2025/1/19 07:23
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（中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電）被稱為法國良心、「最受歡迎人物」的皮耶神父因案件連環爆，已跌落神壇，從偉人淪為性侵犯。13日，第3份調查報告出爐，至今已有33名受害者出面作證。法國主教團也發函巴黎法院請求正式立案調查。

生於1912年的皮耶神父（Abbé Pierre）是法國慈善家代表，也是第2次世界大戰對抗納粹的抵抗運動成員。他一生致力救助貧困者，被視為法國精神象徵。不僅3度被選為國民議會議員，還曾在「最偉大法國人」評選活動中榮登第3。直到他2007年逝世，都名列法國最受歡迎人物。

然而在2024年7月，皮耶神父親手創立的埃梅厄斯慈善機構（Emmaus）等3個慈善機構揭露，7名女子在1970年到2005年間遭到神父性侵害，其中一人案發當時還是未成年，引發社會輿論譁然。

當時新聞稿寫道：「皮耶神父的行為可被歸類為性侵犯或性騷擾行為」，並委託獨立民間機構Egaé進行調查。越來越多人受到鼓勵站出來，加上去年9月公布的第2份調查，已共有24名受害者出面作證。

事件仍持續延燒。13日，Egaé公布第3份調查報告，表示再有9人出面指認皮耶神父罪行。這些受害者同樣指控神父性犯罪，包括對男性未成年人的性侵與亂倫，時間跨度為60年代至2000年代初期，使受害者人數上升至33人。

17日，法國主教團會議主席穆蘭-博福爾（Eric de Moulins-Beaufort）接受RMC電視台訪問時宣布，已發函要求巴黎法院啟動對皮耶神父行為的正式調查。「我覺得要找出事實真相，我已去函巴黎法院檢察官，懇請考慮展開對皮耶神父的調查。好釐清是否有其他受害者、共犯與隱匿的犯罪」。

法國主教團支持調查，並於去年9月公開所有檔案文獻，供調查案件的記者與研究員查閱。

第3份報告中的一位受害者現身說法。現年73歲的達尼萊（Danièle）16日露面接受法國新聞電台（Franceinfo） 特別調查報導專訪時說，1972年，她和皮耶神父到孟加拉進行人道任務時，遭到多次性騷擾。她提及神父「觸碰胸部與私密部位」，以及被強行擁抱、被迫觀看自慰等。

達尼萊在電視節目指證，「我當時21歲，皮耶神父60歲，他每晚都叫我到他的套房裡做每日評估。他向我解釋自己有多孤獨、感情缺失。然後他就開始有不適當的動作，從觸摸到很誇張的舉動」。

這份報告中，也有皮耶神父化名為HH的家庭成員出面指控，表示她自1990年代起，就遭到神父言語性騷擾、觸碰胸部，以及兩次嘗試強吻。

報告強調受害者被侵犯當時的無助與無力，許多都表示曾向身邊親友提及受到的侵犯，然而卻沒人相信。「從指證中可看出，皮耶神父有一套讓受害者噤聲的機制，包括透過具威脅性的話語或行為」。

Egaé負責人戴哈斯（Caroline De Haas）表示，這些指控還不足以呈現皮耶神父行為的全貌，且他們還有收到更多匿名、不完整的舉報；也有第三者從別人口中聽來的控訴。目前還有另外24份指控有待證實。

「有些受害者已經逝世，也有些不願出面作證... 證詞中顯示受害人數擴大、事件性質擴大、地點擴大、受害者輪廓也在擴大」，戴哈斯譴責，「暴力程度超越人們所能理解的」。

穆蘭-博福爾坦言，1955年教會內部就已經知情。從過去的文獻中可知，教會內部也很擔心，並多次嘗試減少他與人群接觸的機會，並試圖將他送去瑞士治療，「但皮耶神父逃過了這一切，文獻中顯示他逃過了我們採取的所有措施」。

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埃梅厄斯慈善機構也已成立獨立委員會，負責「釐清（機制）失能狀況」，以解釋為何神父可以在50年間不斷犯案。該機構也在法國新聞電台節目中向社會與受害者致歉，並表示感受遭到「曾經珍視且信任的人背叛」。

皮耶神父在1954年法國大寒冬時發起協助街友與貧困者的活動，獲得全國響應，由他創立的慈善機構至今仍活躍運作。一直以來，他都被視為20世紀法國與天主教的良心人物，如今事件連環爆，令法國輿論震驚與痛心。（編輯：唐佩君）1141119

穆蘭-博福爾
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