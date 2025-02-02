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雲林男被家人摳挖喉嚨驅鬼致死 母判3年半父弟緩刑

2025/2/2 14:21（2/2 14:44 更新）
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2023年雲林虎尾一名男子疑在家中遭父母、胞弟實施「驅魔儀式」，送醫不治死亡。檢警將3名嫌犯帶回偵訊。（警方提供）
2023年雲林虎尾一名男子疑在家中遭父母、胞弟實施「驅魔儀式」，送醫不治死亡。檢警將3名嫌犯帶回偵訊。（警方提供）
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（中央社記者蔡智明雲林縣2日電）雲林虎尾前年底發生29歲陳姓男子被父母與弟弟聯手摳挖鼻孔、喉嚨方式驅鬼，阻住呼吸道導致窒息死亡，雲林地院依傷害致死罪判決陳母3年6月，陳父與陳弟各2年、緩刑5年。全案可上訴。

法院判決書指出，陳男在冷凍工廠上班，前年因行為忽然異常，家人帶他就醫，因情況未能改善，後來四處求神問佛，認為他是遭鬼附身，必須摳挖鼻孔、喉嚨方式來驅魔。

陳男2023年12月1日凌晨又發病且不吃不喝，遭父親及弟弟合力壓制，被帶到家裡的神明廳驅魔，以強暴方式剝奪行動自由，再由母親用手伸入其喉嚨用力挖出「抓鬼」，期間約半小時，造成陳男舌根、後咽及下咽部出血、呼吸道阻住窒息昏厥，家人緊急送醫仍不治死亡。

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法官指出，陳男父母及弟弟3人犯後均坦承犯行，態度尚可，並考量3人職業、收入狀況、教育程度予以判刑。

雲林地院日前日前依刑法傷害致死罪，處陳母有期徒刑3年6月；陳父有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付新台幣20萬元，提供240小時義務勞務；陳弟處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，提供240小時義務勞務。（編輯：陳仁華）1140202

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