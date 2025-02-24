俄羅斯入侵烏克蘭3週年 俄駐法國馬賽總領事館爆炸疑遭恐攻

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（中央社莫斯科/馬賽24日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭滿3週年之際，俄國駐馬賽總領事館驚傳爆炸案，俄方聲稱此爆炸案疑似恐怖攻擊。俄國國營媒體塔斯社（TASS）報導，莫斯科當局今天要求法國就爆炸案展開全面調查。

法新社報導，馬賽（Marseille）警方消息人士說，3枚自製爆炸裝置被投擲到俄國駐馬賽總領事館，其中2枚成功引爆，但並未造成任何人員傷亡。

根據路透社，俄國駐馬賽總領事館爆炸案目前尚未傳出任何傷亡，其他相關損害訊息也未能立即得知。

塔斯社引述俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）的話報導指出：「馬賽總領事館爆炸案具有恐怖攻擊的所有特徵。」

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「我們要求（法國）迅速展開全面調查，並採取措施加強俄國使團的安全。」

法國媒體稍早報導，總領事館附近聽到爆炸聲響，消防隊員已趕到現場。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140224