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川普特使：若達成和平協議 美企可望在俄國做生意

2025/2/24 16:13
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天說，大家會期待，如果俄烏戰爭達成和平協議，美國公司可以在俄羅斯做生意。

川普一直在推動達成和平協議，結束俄烏戰爭，這個月他分別和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。

魏科夫告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「面對全國」（Face the Nation）：「顯而易見，大家會期望，如果我們達成和平協議，美國公司將能夠回到那裡做生意。我認為大家都會認為這是具有建設性的好事。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日告訴彭博電視（Bloomberg Television），如果俄羅斯願意談判，以結束俄烏戰爭，美國可能會解除部分對俄羅斯的制裁。

被問到美國是否準備根據結束俄烏戰爭的談判進展增加或減少對俄羅斯的制裁時，貝森特說：「這是很好的描述。」

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川普敦促蒲亭和澤倫斯基共同努力結束這場戰爭，這場戰爭始於2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭。俄羅斯曾在2014年吞併克里米亞（Crimea）。

川普在表示烏克蘭「不應該發動」這場戰爭後，過去一週面臨國內外批評，後來改變立場說，事實上是俄羅斯入侵烏克蘭。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1140224

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