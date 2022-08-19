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俄國星巴克改名星咖啡 在莫斯科開張迎來首批客人

2022/8/19 22:29（8/19 22:46 更新）
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星巴克退出俄國市場後，俄國饒舌歌手提馬蹄與另名企業家聯手買下門市經營權，19日以「星咖啡」與新商標在莫斯科重新開張。（路透社）
星巴克退出俄國市場後，俄國饒舌歌手提馬蹄與另名企業家聯手買下門市經營權，19日以「星咖啡」與新商標在莫斯科重新開張。（路透社）
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭、引發全球連鎖咖啡店巨擘星巴克5月宣布退出俄國市場後，俄國饒舌歌手提馬蹄與另名企業家聯手買下門市經營權，今天以新的名稱與商標在莫斯科重新開張。

法新社報導，支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的提馬蹄 （Timati）7月攜手俄國餐廳業者平斯基（Anton Pinskiy），收購了星巴克（Starbucks）在俄國的業務，並將商店名稱改為「星咖啡」（Stars Coffee）。

這家連鎖咖啡店的新主人在官網上表示：「為何以星為名？因為新品牌結合了美食業的明星。」

「星咖啡」的商標與星巴克很相似，只是把經典的雙尾美人魚圖案換成一名戴著俄羅斯傳統頭飾kokoshnik的女性。

星巴克的老顧客可以在菜單上找到熟悉的含咖啡因飲料，但沒有星巴克擁有專利的星冰樂。新的連鎖咖啡店也會延續星巴克的一項傳統，接受點單時在杯子上寫下顧客姓名。

「星咖啡」的老闆表示，俄羅斯各地的所有門市將於9月底前開張，大多數門市將維持咖啡店形式，部分門市將改成餐廳。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110819

星咖啡員工們19日準備開店迎接客人。（路透社）
星咖啡員工們19日準備開店迎接客人。（路透社）
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