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蒲亭：可樂都是化學物質 推薦喝國產伊凡茶

2022/7/22 22:00
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）可口可樂因為俄羅斯入侵烏克蘭，於6月退出俄國市場。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）20日表示，可口可樂都是化學物質，建議民眾喝國產的伊凡茶，對身體更健康。

今日俄羅斯（Russia Today）報導，蒲亭參加在莫斯科舉辦的「新時代強想法」論壇，伊凡茶製造商工會的赫利諾夫（Alexander Khlynov）前去拜會，提議政府幫助促進俄國傳統茶飲伊凡茶（Ivan Tea）的生產。

蒲亭同意將赫利諾夫的提議轉達給農業部長帕特魯舍夫（Dmitry Patrushev）。他說：「確實，它肯定比可口可樂更有益處，可口可樂（Coca-Cola）都是化學物質。」

伊凡茶由柳蘭的發酵葉片製作而成，因其清爽的味道和醫療功效而備受喜愛，是一種具有抗炎作用的天然飲料，含有16種氨基酸，並富含維生素B和C。除了俄國外，加拿大育空（Yukon）地區也會將柳蘭做成果凍，美國西北部則對柳蘭花蜜有高評價。

美國飲料巨頭可口可樂上月宣布退出俄國市場，以回應俄國持續對烏克蘭發動軍事攻勢。星巴克（Starbucks）和麥當勞（McDonald’s）等其他知名西方品牌也採取類似舉措。

今日俄羅斯也在臉書粉專發出一張加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）的迷因圖，表示伊凡茶比可樂要好。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110722

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