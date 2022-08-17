烏克蘭戰爭近半年 分析：孤立俄羅斯行動恐難為繼

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（中央社紐約聯國總部/日內瓦17日綜合外電報導）烏克蘭戰爭打了快半年，世人關注已被消磨得差不多，西方反制俄羅斯作法越來越有限。分析指出，除非莫斯科跨越紅線，否則對孤立俄羅斯行動的支持恐日益衰減。

路透社報導，來自非洲、中東、拉丁美洲和亞洲的數十位駐聯合國大使6月間某夜齊聚俄羅斯常駐聯合國代表團的枝形吊燈下，出席俄羅斯國慶接待會，當時俄羅斯入侵鄰國烏克蘭還不滿4個月。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）先不點名指控有些國家試圖「抵制」俄羅斯和俄羅斯文化，然後告訴與會大使：「我們對你們所有人的支持，以及你們對抗所謂反俄十字軍的原則性立場，表達感謝。」

俄羅斯揮軍烏克蘭，聯合國急急忙忙加以譴責。但是這些大使們出席俄國接待會，說明了從外交孤立俄羅斯的行動，西方外交官正面臨國際決心難以為繼的窘境。

一些國家感到挫折並且擔心，這場戰爭打了快6個月，世人的關注已經被消磨得差不多，卻看不出聯合國能夠終結戰爭的可能性。西方外交官承認，能夠讓他們在談判之外進一步好好對準俄羅斯的作法有限。

非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）聯合國事務主任高文（Richard Gowan）表示：「隨著戰事拖延下去，要找到有意義方式處罰俄羅斯也變得更加困難。」

外交官和觀察家指出，越來越多國家在表決時棄權，代表已經出現不願意公開反對莫斯科的趨勢。在某些情況下，西方國家擔心無法獲得踴躍支持，因而避免祭出某些具體作法。

據外交官指出，歐洲聯盟6月曾經思索是否指派一名聯合國專家調查俄羅斯可能違反人權，但又擔心日內瓦的聯合國人權理事會（UNHRC）47個成員中，近半可能反對計畫，此一構想因而遭到擱置。

德國智庫「康拉德阿德諾爾基金會」（Konrad Adenauer Foundation）日內瓦分會負責人韋恩澤克（Olaf Wientzek）表示：「各國在問，參與打倒俄羅斯真的那麼明智嗎？」

俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表團表示，西方國家「深知不可能孤立俄羅斯，因為它是一個全球強權」。

俄羅斯在15個成員的聯合國安全理事會擁有否決權，可以保護自己免受諸如制裁之類的實際性行動，莫斯科並且在其他場域採取行動削弱對西方的外交支持。

聯合國大會193個成員4月表決暫停俄羅斯的聯合國人權理事會成員資格時，莫斯科就曾警告，會將贊成票或棄權視為「不友善」，這將對彼此關係帶來負面後果。儘管如此，美國引領的此一動議仍以93票贊成、24票反對、58票棄權過關。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）指出，俄羅斯可以用全球糧食危機歸咎於西方制裁這種「虛偽論述」來動搖一些國家，但這不代表俄羅斯獲得更大支持。

2月24日俄侵烏後一週內，聯合國大會近3/4成員國表決通過譴責俄羅斯並且要求撤軍；3週後再度壓倒性通過譴責莫斯科製造「可怕的」人道困境。

要求不具名的亞洲資深外交官指出：「支持將會衰減，因為3月的決議代表高水位線。除非跨越紅線，否則不會有採取進一步行動的強烈欲望。」

有些外交官表示，諸如此類的紅線可能是核子或化學武器攻擊，造成大規模平民喪生，或是兼併烏克蘭領土。

西方國家也曾經在聯合國專門機構中透過表決方式取得成功。俄羅斯4月時無法連任聯合國兒童基金會（UNICEF）執行委員會成員，為該聯合國機構1946年成立以來首見。俄羅斯也無法取得其他數個聯合國機構成員資格。

烏克蘭一直呼籲將俄羅斯逐出聯合國，但是此種史無前例之舉須透過安理會建議，再交由聯合國大會表決。這種提案在安理會就會被俄羅斯擋下。

撤銷俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）代表的資格是另一選項，但這也必須在聯合國大會取得至少過半支持。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110817