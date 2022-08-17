更多編輯台推薦新聞：
袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」
科技

袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因
生活

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片》中國爛尾樓住戶現狀 BBC：缺水斷電盥洗都有問題
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/289
首頁 / 國際

俄「斷氣」恐釀能源短缺 德國人回頭找煤球取暖

2022/8/17 16:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林16日綜合外電報導）「夏天如此熱銷，真是前所未聞，大家都想要買煤」，德國首都柏林煤球供應商恩戈爾克（Frithjof Engelke）如是說。

受到俄烏戰爭影響，俄羅斯供應的天然氣可能短缺，德國民眾因此重新熱衷起以煤球作為民宅暖氣來源的方法，儘管燒煤球會留下焦黑的殘渣和碳足跡。

法新社報導，身為柏林百年企業Hans Engelke Energie總裁的恩戈爾克說，這讓他的家族企業大進補，「休假得暫時緩緩」。

46歲的他和團隊瘋狂接單，由於卡車現在運量滿檔，最快要到10月才有空車運送，他得忙著安排預約事宜；此外，他還得在倉庫備妥貨品，供來店客人親取。

在柏林，原本約有5000至6000住戶仍使用煤球取暖，僅是全市190萬戶中的鳳毛麟角。

恩戈爾克的顧客通常都是年長者，住在從未翻修過的古老住宅，有時完全仰賴煤炭。也有其他人是因為喜歡煤球在老舊壁爐中熊熊燃燒，散發熱氣的「舒服」氛圍，而選擇使用煤炭。

但恩戈爾克說，今年有「大批」新客戶湧入，他的中型公司也開始販售木質顆粒燃料和燃油。

他說：「用天然氣取暖但家裡仍有爐子的人，現在都想買煤炭。」（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110817

俄烏戰爭
國防院民調：裴洛西訪台後 半數民眾認美會出兵助台 台積電拉尾盤傳產續攻 台股連5漲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
頓內茨克領導人：盼與北韓發展平等互利合作關係