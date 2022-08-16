援非運穀船自烏克蘭啟航 克里米亞連番爆炸起火

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（中央社基輔16日綜合外電報導）一艘載有俄烏戰爭開打以來運往非洲首批援助糧食的船已經啟程。與此同時，被俄國併吞的克里米亞局勢不平靜，北部有變電所和彈藥庫起火燃燒，中部一座空軍基地冒出陣陣黑煙。

●克里米亞不平靜

俄羅斯新聞社（RIA）等多間外媒報導，克里米亞（Crimea）北部小鎮贊科伊（Dzhankoi）發生爆炸，一座變電所和一座彈藥庫起火燃燒。俄國國防部將贊科伊鎮周圍的一系列爆炸歸咎於有人「蓄意破壞」。

俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）證實，事件造成2人受傷，鐵路交通暫停，還有大約2000人撤離彈藥庫附近一座村莊。但他避免討論爆炸原因。

另外，半島中部格瓦德斯柯耶（Gvardeyskoye）聚落附近俄軍空軍基地16日冒出陣陣黑煙。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）發出語意含糊的推文說：「容我提醒，正常情況下，克里米亞讓人聯想到黑海（Black Sea）、山巒、娛樂和觀光。但俄國人占領下的克里米亞會發生庫房爆炸，侵略者和盜賊有高死亡風險。去軍事化進行中。」

●俄防長與古特瑞斯商討札波羅熱核電廠情勢

俄羅斯政府15日表示，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過電話商討烏克蘭札波羅熱核電廠廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的安全情勢。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）同日表示，聯合國擁有後勤與安全能力，可支援國際原子能總署（IAEA）造訪烏克蘭檢查札波羅熱核電廠；但俄羅斯設下限制，稱通過基輔的路徑太過危險，要求任務團不得行經。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則警告，札波羅熱核電廠若發生「災難」，將威脅整個歐洲。他呼籲國際社會「對俄羅斯實施嚴厲的新制裁」，不要屈服於「核訛詐」（nuclear blackmail）。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發起特別軍事行動後，俄國軍隊3月4日就占領了札波羅熱核電廠，它是歐洲最大的核電廠。從7月底以來，札波羅熱核電廠多次遭到砲擊，莫斯科和基輔當局都互相指責是對方下令攻擊。

●俄國稱無須在烏克蘭動用核武

俄羅斯國防部長蕭依古16日在莫斯科國際安全會議發言表示，俄國沒有必要在烏克蘭動用核武。

蕭依古並指稱，烏克蘭方面的作戰行動是由美國和英國策畫；同時北大西洋公約組織（NATO）已將部署在東中歐的軍隊增加「數倍」。

美國一份研究顯示，若當代爆發一場全面性的核戰，恐導致50億人死亡，死於核塵埃遮蔽日光所引發饑荒的人數會遠多於核爆罹難人數。

●英國：俄黑海艦隊難有效控制海域

俄羅斯折損黑海艦隊（Black Sea Fleet）旗艦莫斯科號（Moskva）且撤守蛇島（Snake Island）。英國國防部16日表示，黑海艦隊目前難以對海域進行有效掌控，水面艦艇巡航常僅限克里米亞海岸視線範圍內，削弱俄方整體入侵戰略。

英國國防部在推特（Twitter）發布的每日情報公告中指出，黑海艦隊持續使用長程巡弋飛彈支援地面攻勢，卻採取守勢。

這項情報更新提到，目前黑海艦隊受限的效能削弱了俄國整體入侵戰略，一部分是因為俄軍對烏克蘭西南部敖德薩港（Odesa）的兩棲威脅現在大體上已經遭到瓦解，這也意味烏克蘭可將資源轉而用於壓迫其他地區的俄國地面部隊。

●俄烏開戰後首艘援非運穀船啟航

烏克蘭官員16日說，烏國9月可從國內港口輸出300萬公噸穀物，未來或許還可每月出口400萬公噸。此外，一艘載有俄烏戰爭開打以來運往非洲首批援助糧食的船也已啟程。

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，並封鎖烏國在黑海的港口之後，烏國的穀物出口量就大幅滑落。但在俄烏達成協議後，7月已有3座黑海港口解除封鎖，好讓數十萬公噸的烏克蘭穀物得以運到買家手中。

●3名被俘歐洲人恐遭烏東法院判死

俄羅斯媒體報導，烏克蘭東部獲俄國撐腰的頓內茨克（Donetsk）分離主義分子所掌控的法院15日指控5名遭俘擄的歐洲人當傭兵與烏軍並肩作戰，其中3人可能面臨死刑。

根據俄羅斯媒體報導，這5人分別為來自瑞典的葛斯塔夫松（Mathias Gustafsson）、克羅埃西亞的普雷貝格（Vjekoslav Prebeg）、英國的哈定（John Harding）、希爾（Andrew Hill）和希利（Dylan Healy），他們對於作為傭兵的指控全都不認罪。

俄羅斯自1997年以來一直暫停執行死刑，不過這並不適用於烏東分離主義分子掌控的2個地區。

●芬蘭9/1起大幅減發給俄國人的簽證

在俄羅斯旅客蜂擁借道芬蘭湧入歐洲之際，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）16日表示，芬蘭於9月1日起將大幅減少核發給俄國人的簽證，將減至當前核發量的10%。

在俄羅斯侵略烏克蘭後，北歐國家芬蘭內部對於北約的政治及民意支持度飆升，已申請成為北約會員國，但芬蘭仍是俄羅斯的歐洲聯盟（EU）鄰國中唯一沒有限制核發旅遊簽證給俄國公民的國家。

芬蘭自7月起取消防疫的邊境管制後，發現許多俄羅斯公民利用觀光簽證進入芬蘭並前進其他歐洲申根國家旅遊，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）先前表示，俄羅斯發動戰爭造成許多問題，不應允許俄羅斯公民繼續如常到歐洲旅遊。（編輯：楊昭彥/核稿：陳正健）1110816