WNBA球星格林納遭俄國判刑 辯護律師團隊提起上訴

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）美國女籃球星格林納（Brittney Griner）因在俄羅斯被控持有毒品及走私罪名，被俄國法院判處9年徒刑。她的律師布拉戈沃林娜今天告訴路透社，辯護律師團隊已提起上訴。

格林納效力於美國女子職籃WNBA鳳凰城水星（Phoenix Mercury），2014年曾助隊奪冠，曾兩度奪得聯盟得分王、8度入選全明星隊中鋒。她過去幾年都在美國賽季空檔期間赴俄國打球。

她2月17日在莫斯科一座機場被捕，因為被查獲行李中有內含大麻油的電子菸彈，她承認涉及持毒罪名，但稱自己攜帶大麻油入境俄羅斯是無心之過。大麻油在俄國屬於非法，為此她於8月4日遭到判刑。

美國政府指出，格林納遭到不當拘捕，已提出以俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）交換格林納。布特正在美國服25年刑期。

俄國多家新聞通訊社今天也引述律師布拉戈沃林娜（Maria Blagovolina）所言指出，辯護律師團隊已提起上訴，但尚不清楚上訴理由。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1110815