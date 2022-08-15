更多編輯台推薦新聞：
神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

烏軍轟垮第聶伯河橋梁 赫松俄軍補給陷困境

2022/8/15 00:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，在南部赫松州的幾座戰略橋梁遭毀後，跨越第聶伯河作戰的俄羅斯士兵正日益陷入困境。

法新社報導，俄軍於入侵烏克蘭初期拿下第聶伯河（Dnipro River）畔的赫松巿（Kherson）。那是俄方截至目前攻克的唯一州府。

他們在赫松州向西的攻勢取得若干斬獲，但是在當地控制的兩座公路橋梁、一座鐵道橋梁近數週來迭遭轟炸。

其中，位在赫松市郊最重要的渡河橋安東諾夫斯基大橋（Antonovsky bridge）自從7月底以來就成為飛彈攻擊目標。

當地議員柯蘭（Sergiy Khlan）告訴烏克蘭電視台，運用安東諾夫斯基大橋附近的浮橋是俄羅斯士兵唯一渡河辦法，但是那「無法完全符合他們的需求」。

柯蘭表示，俄羅斯已經把指揮中心移到河的左岸，因為自知一旦戰事升高將無法及時撤離這些指揮中心。

但是河右岸的2萬名俄軍目前仍可步行過橋。

在安東諾夫斯基大橋東北方約50公里的新卡科夫卡大橋（Nova Kakhovka bridge）本週也成為攻擊目標。

柯蘭昨天表示，烏軍本週稍早攻擊新卡科夫卡大橋，不讓俄軍運送彈藥、設備和糧食對橋另一側部隊進行補給。

英國國防部簡報指出，連通第聶伯河西岸俄軍掌控區的這兩座公路橋梁「可能」無用武之地。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110815

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族