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克里米亞俄軍基地爆炸 德軍事專家：俄烏戰爭轉捩點

2022/8/13 21:19（8/13 21:34 更新）
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衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸。（Planet Labs PBC/Handout via 路透社）
衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸。（Planet Labs PBC/Handout via 路透社）
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（中央社記者林育立柏林13日專電）克里米亞半島一座俄國空軍基地日前發生爆炸，原因至今不明，德國軍事專家推測是烏軍所為，肯定讓俄國相當緊張，這次攻擊標誌著這場戰爭的轉捩點。

俄羅斯在克里米亞半島主要空軍基地薩基（Saky）9日發生數起爆炸，多架戰機遭摧毀，莫斯科聲稱是引爆彈藥造成，「歐洲外交關係協會」（ECFR）軍事專家格賽爾（Gustav Gressel）反駁俄方的說法，研判是烏克蘭自製飛彈所為。

這位曾為奧地利軍方服務的專家接受「德國第二電視台」（ZDF）訪問時說，大白天基地很難潛入，不大可能是特種部隊破壞，從炸出的深度來看，最有可能是被飛彈擊中。

薩基基地離前線有220公里之遠，目前所知烏軍飛彈射程僅80公里，射程這麼遠的飛彈戰爭爆發至今前所未見，他推測可能是烏克蘭研發中的飛彈。

格賽爾說，由於不清楚烏軍還擁有多少枚，而且俄軍多座空軍基地和後勤補給中繼站都在射程範圍內，這次爆炸肯定讓俄國相當緊張，為避免被攻擊將被迫調整兵力部署。

基爾大學安全政策研究所所長克勞瑟（ Joachim Krause）也認為，克里米亞空軍基地遭烏軍飛彈攻擊的可能性最大，烏克蘭不願承認原因是怕刺激俄國攻擊平民報復，而且刻意不掀底牌給對手壓力。

他接受今天出刊的「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時說，由於莫斯科聲稱克里米亞半島屬俄國，俄國領土這次被攻擊具有象徵意義。

他分析，這次攻擊由烏軍主導，一改過去由俄軍發動，加上最近俄軍大建壕溝，試圖保住攻下的烏克蘭領土，看來戰事正進入某種轉捩點。

至於對戰事的立即影響，克勞瑟說，克里姆林宮勢必相當憤怒，恐會對烏克蘭進行報復，不過為了避免遭攻擊，俄軍可能將戰機往後方撤，將因此減損空軍的戰力。（編輯：黃自強）1110813

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