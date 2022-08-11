更多編輯台推薦新聞：
專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

美圖書館員收藏還書遺留小物 人生百味莞爾心頭
文化

美圖書館員收藏還書遺留小物 人生百味莞爾心頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

俄羅斯基地爆炸毀7軍機 CNN：二戰後單日折損最慘重

2022/8/11 22:27（8/11 22:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸，至少摧毀7架戰鬥機。（Planet Labs PBC/Handout via 路透社）
衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸，至少摧毀7架戰鬥機。（Planet Labs PBC/Handout via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島9日發生爆炸，至少摧毀7架戰鬥機。美國有線電視新聞網（CNN）報導，這恐怕是莫斯科自第二次世界大戰以來折損軍機最多的一天。

CNN指出，澳洲空軍退休飛行員、澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）檢視美國星球實驗室公司（Planet Labs Inc.）拍攝的薩基空軍基地（Saki Air Base）於爆炸前後衛星影像後指出，遭摧毀戰機似乎是蘇愷24（Su-24）轟炸機和蘇愷30（Su-30）多用途戰鬥機。

雷頓指出，另外還有兩架軍機看起來受損。而在自從2月入侵烏克蘭以來，遭到摧毀俄羅斯軍事裝備清單上，烏克蘭武裝部隊今天則一口氣加入9架飛機。

爆炸發生後同日的衛星影像顯示，土墩裡頭有至少7架燒焦飛機殘骸。

烏克蘭國防部指出，無法確定這座空軍機地發生爆炸的原因。據美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War），當地位於俄羅斯前線225公里外。

俄羅斯國防部表示，爆炸肇因於航空彈藥，但未說明彈藥是如何遭到引爆。

經過CNN查證和地理定位過的社群媒體影像顯示，基地上方先竄出濃煙，接著發生3次火光沖天的劇烈爆炸，天空隨即出現黑色蕈狀雲。其中兩起爆炸幾乎同時發生，第3起爆炸緊接而來。

雷頓表示，基地爆炸的型態令人聯想到今年稍早俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）沉沒的原因，「艦上反艦巡弋飛彈的彈頭自行引爆時，莫斯科號也發生了內部爆炸」。（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1110811

延伸閱讀
克里米亞基地爆炸1死 俄：引爆彈藥致死非烏攻擊華郵：克里米亞俄軍機場爆炸 烏軍特戰所為歐洲最大核電廠危機延燒 安理會擬召開緊急會議頓內茨克附近激戰 俄堅決全面拿下烏東頓巴斯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
克里米亞俄空軍基地爆炸 頓內茨克爆發激戰