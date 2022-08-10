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克里米亞基地爆炸1死 俄：引爆彈藥致死非烏攻擊

2022/8/10 10:08（8/10 10:35 更新）
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克里米亞半島一座俄羅斯空軍基地9日發生爆炸。（路透社）
克里米亞半島一座俄羅斯空軍基地9日發生爆炸。（路透社）
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）克里米亞半島一座俄羅斯空軍基地今天發生爆炸，造成1死8傷。莫斯科表示，爆炸是引爆彈藥造成，並非遭到烏克蘭砲火攻擊。

目擊者表示，當地時間下午3時20分左右，聽到克里米亞半島那佛費朵瑞夫卡鎮（Novofedorivka）附近的薩基（Saky）空軍基地傳出至少12次不同強度的爆炸聲，其中3次特別響亮，引起火花和煙霧。大約30分鐘後又發生1次爆炸，目擊者說這是最大聲的一次，引發兩股煙塵。

俄羅斯2014年兼併克里米亞，今年2月入侵烏克蘭，即以此作為其中一處進攻基地。

克里米亞是許多俄羅斯人喜愛造訪的度假地，迄今未受烏東和烏南等地遭受的轟炸和砲擊。

俄羅斯國防部堅稱，爆炸是「引爆多個航空彈藥庫」造成，起初宣稱無人傷亡。國防部還說，基地並未遭到攻擊，也沒有任何航空設備受損。

俄羅斯多家通訊社引述不具名部會消息人士報導，「薩基空軍基地多個彈藥庫爆炸主因，只有違反消防安全規定一個可能」。

被問到烏克蘭是否要為此次爆炸負責時，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴俄羅斯網路電視台「雨」（Dozhd）：「當然不是。」

波多利雅科認為，爆炸可能是俄羅斯管理不善引發，或是遭到游擊隊攻擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110810

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