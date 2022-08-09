烏克蘭安全局：防長險遭暗殺 已逮兩名俄探員[影]

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烏克蘭官方表示，兩名計劃暗殺烏克蘭國防部長與情報首長的俄羅斯探員日前已遭壓制逮捕。（圖取自facebook.com/SecurSerUkraine）

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭安全局（SBU）今天表示，兩名計劃暗殺烏克蘭國防部長與情報首長的俄羅斯探員，日前已遭該局人員壓制逮捕。

法新社報導，烏克蘭安全局在通訊軟體Telegram表示，安全局已逮捕多名來自俄羅斯特別單位、密謀暗殺烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）與國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）的殺手。

根據烏克蘭安全局公布的影片，兩名身穿便衣的男子走近一輛車，隨即遭多名全副武裝的人員壓制並上銬。

烏克蘭安全局表示，這起事件發生在烏克蘭西北部的柯維爾（Kovel），其中一名嫌疑人從俄羅斯經白俄羅斯入境烏克蘭。

烏克蘭安全局聲稱，這些人正準備對兩名高階官員和一名「烏克蘭活躍人士」下手，成功狙殺的酬勞每次10萬至15萬美元（約新台幣300萬至450萬元）不等。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110809