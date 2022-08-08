烏軍砲轟赫松橋梁 烏南親俄首長擬辦入俄公投

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭今天又有2艘穀物船從黑海港口出發，迄今已累計10艘；烏軍再度砲擊南部城市赫松的一座重要橋梁。另烏南札波羅熱佔領區親俄首長簽署法令，準備舉行併入俄羅斯公投。

●又2艘運穀船離開黑海港口 烏軍再轟赫松俄軍用橋

烏克蘭和土耳其表示，今天又有2艘載運烏克蘭穀物的貨船從烏克蘭黑海港口出發，累計已有10艘。在俄羅斯控制的烏南城市赫松，烏軍據稱再度砲擊一座俄軍進城重要橋梁。

烏國基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）證實，2艘貨輪已經離港。他還說，運穀協議涵蓋的第3座港口皮夫登尼港終於恢復正常運作。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，莫斯科指派的烏克蘭赫松市（Kherson）副市長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）今天表示，烏軍再度砲擊安東尼夫斯基橋（Antonivskyi Bridge），造成建築設備受損，使得橋梁恢復通行時間延後。

●俄控烏攻擊核電廠 烏南親俄首長下令辦入俄公投

克里姆林宮今天指控烏克蘭部隊攻擊札波羅熱核電廠，並警告恐對歐洲造成「災難性後果」。另據俄媒報導，莫斯科在札波羅熱地區扶植的地方首長已簽署舉辦入俄公投的行政命令。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）今天報導，莫斯科當局在烏國南部札波羅熱地區扶植的地方首長簽署了一項法令，將舉行入俄公投。此外，克里姆林宮今天還表示，俄羅斯和烏克蘭總統目前沒有會面的基礎。

●聯合國秘書長：攻擊核電廠不啻自殺

烏克蘭南部札波羅熱核電廠附近遭砲擊。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8日警告，任何對核電廠的攻擊都是自取滅亡。

俄羅斯國際傳真社今天引述莫斯科扶持的地方政府首長的話稱，日前遭到攻擊的札波羅熱核電廠正以「正常模式」運轉。烏克蘭方面呼籲將札波羅熱核電廠設為非軍事區。

●俄若偽公投真併吞 澤倫斯基：將關起談判大門

烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，若俄羅斯在其占領的烏國地區舉辦詢問民眾是否同意當地併入俄國的公投，那烏方及其盟國與俄方之間就沒什麼好談的了。

澤倫斯基說：「如果俄羅斯持續朝舉辦偽公投的方向前進，他們就是自己關上了與烏克蘭、與自由世界對話的大門。顯而易見的是，俄國遲早會需要這樣的機會。」

●報告稱烏軍違國際法引反彈 國際特赦組織深表遺憾

「國際特赦組織」4日發布報告，指控烏克蘭軍隊無視國際法，讓平民置身俄羅斯砲火之下，報告出爐後引發烏克蘭人「痛苦和憤怒」，國際特赦組織今天對此「深表遺憾」。

「國際特赦組織」這項報告指稱，烏軍在住宅區的學校和醫院等地點設置基地，違反國際法規定，也危及平民安全。報告公布後，國際特赦組織烏克蘭分會負責人波考楚克（Oksana Pokalchuk）辭職以示抗議。烏克蘭總統澤倫斯基則說，國際特赦組織試圖「把責任從侵略者轉移到受害者身上」。

●俄羅斯侵略烏克蘭後 芬蘭難民人數創歷史新高

芬蘭當局今天表示，在俄羅斯侵略烏克蘭後，向芬蘭尋求庇護的難民人數創下歷史新高，打破2015年歐洲難民危機期間寫下的先前最高紀錄。

法新社報導，芬蘭移民局（Finnish Immigration Service）發表聲明指出：「截至8月4日，因為俄軍攻擊而逃離烏克蘭的人們已提交3萬5074份臨時保護申請。」

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）最新數據顯示，歐洲各地記錄在案的烏克蘭難民已超過630萬人。（編輯：施施/核稿：林治平）1110808