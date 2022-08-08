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俄稱札波羅熱核電廠運轉正常 烏克蘭籲設非軍事區

2022/8/8 19:41
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（中央社基輔8日綜合外電報導）俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天引述莫斯科扶持的地方政府首長的話稱，日前遭到攻擊的札波羅熱核電廠正以「正常模式」運轉。烏克蘭方面呼籲將札波羅熱核電廠設為非軍事區。

烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）地區由俄羅斯任命的首長巴里特斯基（Evgeny Balitsky）說：「我們有來自軍方和俄羅斯國營核子企業（Rosatom）代表提供的資訊，他們在這裡，只是觀察情況。我們從他們那裡得到的資訊是：一切都在以正常模式運轉。」

札波羅熱核電廠是歐洲最大的核能發電廠。巴里特斯基說，該核電廠正由俄羅斯當局控制。

札波羅熱核電廠上週末遭到攻擊，基輔和莫斯科互相指責是對方所為。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭（Petro Kotin）今天呼籲將札波羅熱核電廠設為非軍事區，並在當地部署維持和平部隊。他警告，核電廠遭到砲擊，有發生像車諾比核電廠（Chernobyl）那種核災難的風險。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110808

巴里特斯基
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