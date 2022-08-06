俄烏互控襲擊核電廠 美擬再對烏軍援300億元

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圖為5月札波羅熱核電站前的一名俄羅斯軍人。（美聯社）

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭和俄羅斯互控對方襲擊歐洲最大核能發電廠所在地，造成1座反應爐停止運作；消息人士指稱，美國對烏克蘭新安全援助方案料將價值約新台幣300億元。

●歐洲最大札波羅熱核電廠遇襲 俄烏互控對方所為

烏克蘭和俄羅斯互控對方襲擊歐洲最大核能發電廠所在地，造成1座反應爐停止運作。此外，依據一項避免糧食短缺的協議，3艘運榖船已從烏克蘭啟程。

法新社報導，俄軍入侵烏克蘭不久，就占領烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，基輔當局指控俄軍在廠內儲存重型武器；莫斯科當局也反控烏軍以這座核電廠為攻擊目標。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日例行演說中表示，俄羅斯應就「對一座核電廠製造威脅的事實負起責任」。

俄羅斯國防部則否認相關報導，指稱：「烏克蘭武裝部隊對札波羅熱核電廠廠區和安赫德市（Energodar）執行3次砲擊。」

基輔當局表示，另外3艘裝載榖物的船隻預計從烏國啟程，前往土耳其和愛爾蘭及英國市場。此外還有13艘船等著出航。

●美國擬再提供烏克蘭武器 300億元規模數一數二

3名聽取簡報消息人士告訴路透社，美國總統拜登政府對烏克蘭新安全援助方案料將價值約新台幣300億元，為迄今規模數一數二大，包括用於長程武器的彈藥與裝甲醫療運輸車。

這項安全援助方案預計最早將在8日公布。自俄羅斯2月24日展開入侵行動以來，美國已向烏克蘭提供約88億美元（約新台幣2659億元）的援助。

這些不具名的官員說，拜登尚未簽署下一個武器援助方案。他們提醒在拜登簽署前，武器方案的價值與內容都可能變動。

●英國情報：俄軍幾乎確定正在烏克蘭南部集結

英國軍事情報機構指出，俄羅斯在烏克蘭的作戰行動即將進入新階段，多數戰事轉移到從札波羅熱附近朝西南方至赫松（Kherson）的一條近350公里火線上，與聶伯河（Dnieper River）平行。

路透社報導，英國國防部在推特發文說，俄軍幾乎確定正在烏克蘭南部集結，預期將進行反攻或準備發動可能的突擊。

俄軍一列列漫長的軍車、坦克車和牽引砲等武器車隊不斷自烏東頓巴斯地區（Donbas）駛出，朝西南方推進。

●俄羅斯土耳其總統會談 同意加強經濟能源合作

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在聲明中承諾加強政治和經濟合作，包括能源和貿易領域。這場會談時值俄羅斯入侵烏克蘭後，在國際上愈來愈孤立。

克里姆林宮說，蒲亭和艾爾段也強調「真誠、坦誠和信任的關係」對實現區域和全球穩定的重要性。

聲明中沒有明確提到俄國在烏克蘭的軍事行動，但兩位領導人強調烏克蘭已恢復糧食運輸，並指俄土兩國「具建設性的關係」讓糧食運輸協議成為可能。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1110806