不滿國際特赦控基輔危及平民 烏克蘭分會長辭職

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（中央社基輔6日綜合外電報導）人權團體「國際特赦組織」指控烏克蘭武裝部隊於俄羅斯入侵期間將軍隊駐紮在住宅區，是置平民於險境。這個組織的烏克蘭分會負責人不滿指控未考量烏方立場，決定辭職。

路透社報導，「國際特赦組織」（Amnesty International）4日提出上述說法，遭基輔當局猛批無異是幫俄羅斯宣傳的假消息。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指責國際特赦組織是在慫恿俄羅斯對烏克蘭無端發動攻擊，並且把責任從侵略者轉移到被害人身上。

國際特赦組織烏克蘭分會負責人波考楚克（Oksana Pokalchuk）5日深夜在臉書（Facebook）發文指出，烏克蘭辦公室始終強調，國際特赦組織4日發布的消息，應該要考量到烏克蘭國防部的立場。

波考楚克表示：「結果造成，組織無意間製造了聽起來彷彿是支持俄方論述的素材。這份報告本來是為了保護平民，卻變成俄羅斯的宣傳工具。」

她說：「儘管說出來令我痛苦，但我要承認，我們在價值觀上對國際特赦組織的領導階層不能苟同。這也是我決定離開這個組織的原因。」

烏克蘭官員曾經表示，他們採取任何可能措施從前線地區撤離平民。俄羅斯則否認在所謂「特別軍事行動」中鎖定平民。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1110806