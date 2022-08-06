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美國擬再提供烏克蘭武器 300億元規模數一數二

2022/8/6 11:41（8/6 12:01 更新）
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美國總統拜登政府對烏克蘭新安全援助方案料將價值約新台幣300億元，包括高機動性多管火箭系統的彈藥。圖為海馬士多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
美國總統拜登政府對烏克蘭新安全援助方案料將價值約新台幣300億元，包括高機動性多管火箭系統的彈藥。圖為海馬士多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）3名聽取簡報消息人士今天告訴路透社，美國總統拜登政府對烏克蘭新安全援助方案料將價值約新台幣300億元，為迄今規模數一數二大，包括用於長程武器的彈藥與裝甲醫療運輸車。

這項安全援助方案預計最早將在8日公布。自俄羅斯2月24日展開入侵行動以來，美國已向烏克蘭提供約88億美元（約新台幣2659億元）的援助。

這些不具名的官員說，拜登尚未簽署下一個武器援助方案。他們提醒在拜登簽署前，武器方案的價值與內容都可能變動。

然而，如果依目前的形式簽署，這項方案的價值將達10億美元（約新台幣302億元），包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）的彈藥、國家先進防空系統（NASAMS）地對空飛彈系統的彈藥，以及多達50輛M113裝甲醫療運輸車。

美國國防部最近決定讓烏克蘭人在德國接近蘭斯坦（Ramstein）空軍基地的美軍醫院接受治療。

五角大廈1日宣布支援烏克蘭的另一個安全援助方案，價值達5億5500萬美元，內容包括更多的海馬士彈藥。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110806

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