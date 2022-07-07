立陶宛贈烏克蘭無人機 紀錄片曝法俄總統爭執

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔7日綜合外電報導）立陶宛國防部6日表示，政府將把一架「拜拉克塔TB2」攻擊無人機移交烏克蘭；法國紀錄片披露，俄國入侵烏克蘭4天前，法國總統馬克宏和俄羅斯總統蒲亭通電話，爆發激烈爭執。

●立陶宛人集資買無人機卻獲贈 移交烏克蘭示支持

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯說，立陶宛政府6日晚間將把一架「拜拉克塔TB2」攻擊無人機移交烏克蘭。這架無人機原先是由立陶宛公民透過群眾募資向土耳其採購。

立陶宛民眾5月集資近600萬歐元（約新台幣1.8億元）購買這架無人機，主要是透過小額捐款，但土耳其製造商拜卡科技（Baykar Technology）之後決定捐贈。

拜卡科技與立陶宛同意，募來的150萬歐元將用在替無人機添購武器，其餘的群眾募款用於提供人道援助給烏克蘭。阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）說，拜卡科技將這架無人機配備更多武器，運給立陶宛。

●法紀錄片：俄侵烏前4天 馬克宏蒲亭通電激烈爭執

法國紀錄片披露，俄羅斯2月底入侵烏克蘭4天前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通了9分鐘的電話。

澳洲廣播公司（ABC）報導，這段以法文和俄文交談的激烈對話外流，引發俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）不悅，他說：「外交禮儀不允許單方面洩露（此類）錄音。」

這部名為「一位總統，歐洲與戰爭」（A President, Europe and War）的紀錄片在「法國第2電視台」（France 2）播出。

兩人據稱在2月20日打了這通電話。電話中，蒲亭建議馬克宏應該和烏克蘭親俄分離分子談判，讓馬克宏大發雷霆。

這段激烈的9分鐘談話以馬克宏建議保持聯繫告終，「有事的話，馬上打電話給我」。

蒲亭則以法文對馬克宏致謝，結束了這段通話。

●俄稱摧毀烏東2具先進火箭系統 基輔：不實消息

俄羅斯國防部6日表示，俄國武裝部隊在烏克蘭東部摧毀了2具先進的美製「海馬士」（HIMARS）火箭系統和其彈藥庫。基輔當局已駁斥這項說法。

莫斯科當局表示已摧毀美國和其盟友提供給基輔當局的2具「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，簡稱海馬士）發射器。

俄方還說，俄軍在烏東頓內茨克（Donetsk）地區克拉莫托斯克（Kramatorsk）以南一座村莊的前線附近，摧毀了儲藏海馬斯火箭的彈藥庫。俄軍3日拿下盧甘斯克州（Luhansk）後，頓內茨克便成為作戰重點。

俄國國防部公布它所謂攻擊當下的影片。路透社無法獨立查證這起攻擊。

不過，烏克蘭參謀總部隨後駁斥俄方說法。參謀總部在社群網站推特（Twitter）發文表示這個說法是「假的」，還說烏軍正利用美國提供的海馬士多管火箭系統對俄軍發動「毀滅性打擊」。（編譯：戴雅真）1110707