立陶宛人集資買無人機卻獲贈 移交烏克蘭示支持

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（中央社立陶宛希奧利艾空軍基地6日綜合外電報導）立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯說，立陶宛政府今晚將把一架「拜拉克塔TB2」攻擊無人機移交烏克蘭。這架無人機原先是由立陶宛公民透過群眾募資向土耳其採購。

立陶宛民眾5月集資近600萬歐元（約新台幣1.8億元）購買這架無人機，主要是透過小額捐款，但土耳其製造商拜卡科技（Baykar Technology）之後決定捐贈。

拜卡科技與立陶宛同意，募來的150萬歐元將用在替無人機添購武器，其餘的群眾募款用於提供人道援助給烏克蘭。阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）說，拜卡科技將這架無人機配備更多武器，運給立陶宛。

他對路透社說：「這不會改變戰爭局勢，但這是立陶宛對烏克蘭人的象徵性舉措。」

數以千計民眾今天聚集在希奧利艾市（Siauliai）附近的軍用機場觀看這架TB2無人機，上頭印有猛禽圖案與代表立陶宛和烏克蘭的顏色。

烏克蘭近年向拜卡科技購得超過20架拜拉克塔TB2（Bayraktar TB2）武裝無人機，今年1月27日又訂購16架，已在3月初交貨。

拜卡科技營運長拜拉克塔（Haluk Bayraktar）告訴路透社：「身為拜卡的一分子，我們認為賣飛機不能收民眾的錢，但我們決定向這種團結精神致意，捐出我們最好的產品，就是這架無人機。」

他又說：「我們發展科技…以自給自足，並支持友好的兄弟國家。烏克蘭正為自由奮戰，支持烏克蘭是我們的義務。我們的目標並不是追求最大營收或利潤。」

法新社報導，發起群眾募資的立陶宛網路媒體Laisves TV創辦人塔皮納斯（Andrius Tapinas）說，除了採購這架無人機外，「我們還向世界展現了一個團結的小國可以付出什麼行動」。

烏克蘭駐立陶宛大使裴卓（Beshta Petro）讚揚歐盟（EU）成員國發揮「領導力」，稱這項行動是因為「獨特的策略以及社會與國家機關間的協同合作」才能取得成果。

他對記者說：「只有富創意的解決辦法與行動，才能協助我們贏得這場對全人類發動的戰爭，並在這些動盪時刻確保大家的安全。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110707