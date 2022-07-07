俄羅斯當局稱不喜強生 盼較專業人士掌英國政權

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯當局今天宣稱，並不關心媒體報導的英國首相強生（Boris Johnson）即將辭職一事，但又表示，希望英國能由「比較專業的人士」接掌政權。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天向記者表示，「他（強生）不喜歡我們，我們也不喜歡他」，還說俄方並不關心強生的去留。

法新社報導，不過培斯科夫又說，「我們希望，英國未來由能夠透過對話作出決策的比較專業人士接掌政權…但目前希望渺茫」。

俄、英關係已惡化多年，而自俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日派軍進攻烏克蘭以來，兩國關係幾乎已崩潰。

強生政府已對數十名與克里姆林宮關係良好的俄國富裕人士實施制裁，並表示，英國不再歡迎這些人的資金入境。

在烏克蘭力戰俄軍的情況下，強生是烏克蘭最堅定的支持者之一。自戰事爆發以來，強生已兩次訪問基輔，且跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）建立私交。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110707