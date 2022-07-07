俄稱摧毀烏東2具先進火箭系統 基輔：不實消息

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示俄國武裝部隊在烏克蘭東部摧毀了2具先進的美製「海馬士」（HIMARS）火箭系統和其彈藥庫。基輔當局已駁斥這項說法。

路透社報導，莫斯科當局表示已摧毀美國和其盟友提供給基輔當局的2具「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，簡稱海馬士）發射器。

俄方還說，俄軍在烏東頓內茨克（Donetsk）地區克拉莫托斯克（Kramatorsk）以南一座村莊的前線附近，摧毀了儲藏海馬斯火箭的彈藥庫。俄軍3日拿下盧甘斯克州（Luhansk）後，頓內茨克便成為作戰重點。

俄國國防部公布它所謂攻擊當下的影片。路透社無法獨立查證這起攻擊。

不過，烏克蘭參謀總部隨後駁斥俄方說法。參謀總部在社群網站推特（Twitter）發文表示這個說法是「假的」，還說烏軍正利用美國提供的海馬士多管火箭系統對俄軍發動「毀滅性打擊」。

歐洲外交關係協會（ECFR）在報告中說，截至7月初，烏克蘭僅收到4具海馬士火箭系統。美國承諾要在7月中旬以前交付8具。

俄羅斯2月24日揮軍入侵親西方的鄰國烏克蘭，發動它所謂的「特殊軍事行動」。西方武器供應對烏克蘭擊退數以萬計俄軍的行動至關重要。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110707