強生辭保守黨魁 下任首相選拔流程將啟動[影]

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英國首相強生7日在唐寧街10號前宣布辭去保守黨黨魁職務。（美聯社）

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布辭去保守黨黨魁職務，表示選出新黨魁的程序將立即展開，時程表將於下週宣布。

強生在唐寧街10號前發表演說指出，保守黨將立刻選出新黨魁，在新黨魁誕生之前，他將續任首相職務。

強生並在演說中再次向正飽受戰火蹂躪的烏克蘭人民喊話，表示英國將繼續支持烏克蘭。

強生政府飽受醜聞衝擊，短短兩天有數十名內閣官員遞出辭呈，迫使強生下台。（譯者：戴雅真）1110707

影片來源：10 Downing Street

英相強生下台在即 下任首相選拔流程將正式啟動

（中央社倫敦7日綜合外電報導）再度面臨逼宮風暴的英國首相強生（Boris Johnson）今天辭去保守黨黨魁，但會暫代首相職務直到秋天。一般預計，尋找首相繼位人選的程序也將正式啟動。

以下是路透社整理出英國首相繼位人選的產生流程。

● 有意角逐首相職位者主動表達意願，可能有許多人出面競爭，但每位候選人皆需獲得2名保守黨議員提名。

● 保守黨議員將舉行數輪無記名投票，以縮短競爭名單。議員需在每次投票中選出最屬意的候選人，得票數最少者將被淘汰。

● 重複上述投票程序，直到剩下2名候選人。依過往慣例，投票通常在週二及週四舉行。

● 最後的2名候選人將由所有保守黨黨員透過郵寄投票進行決選，獲勝者將獲任命為新的保守黨領袖。英國下議院的多數黨領袖實際上就是首相。

強生繼任人選揭曉的時間未定，端看有多少人出馬角逐大位。2016年時任首相卡麥隆（David Cameron）因脫歐公投提出請辭後，梅伊（Theresa May）在不到3週內成為繼任者。

2019年，強生在保守黨黨魁決選中面對時任英國外相韓特（Jeremy Hunt）。梅伊宣布辭職的2個月後，強生繼任首相。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110707