英國首相強生任內5大醜聞 副黨鞭性騷案成最後稻草

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

英國首相強生在連串內閣風波下為保住黨魁和首相大位奮戰多時，如今只剩除少數盟友相挺。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國內閣官員和保守黨議員相繼走人並表示首相強生（Boris Johnson）不再適合執政後，一名政府消息人士說，強生今天稍晚將宣布辭去首相職位。

強生為保住黨魁和首相大位奮戰多日，除少數盟友仍然相挺，其他盟友皆離他而去，因為近期一系列醜聞讓他們失去支持強生的意願。

路透社列出有損強生政治生涯的5大醜聞。

● 強生任命副黨鞭因性騷醜聞辭職

英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）上週因涉入性醜聞引咎辭職。一名前外交部高層官員指控，強生在任命品契爾之前就知道他曾多次面臨類似指控，且首相辦公室還就強生是否知道他品行不端一事說謊。

強生2月任命品契爾擔任副黨鞭，職務內容涉及強化黨內紀律，以及給予黨內成員心靈關懷。品契爾上週辭去副黨鞭一職，表示他喝得太醉，不僅讓自己難堪，也讓其他人「感到不快」。英國媒體報導，品契爾在倫敦一家俱樂部裡對2名男客性騷擾。

強生辦公室上週宣稱，強生在任命品契爾之前，對於他的相關指控一概不知情。他的發言人4日改口說，強生知情「部分指控，但這些指控不是已經解決，就是沒有進展為正式投訴」。

● 派對門醜聞

「派對門」是指COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城期間，唐寧街首相官邸違規舉辦數場派對的醜聞。涉案官員顯有知法犯法之嫌。

強生因參加自己的生日派對而被警方罰款，加上在英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）夫婿菲立普親王（Prince Philip）喪禮舉行前夕，唐寧街首相府人員又在去年4月16日舉行兩場派對，強生辦公室已為此向女王致歉。

事件曝光後，一名高階公務員發布調查報告，公開譴責首相府的一系列非法集會，還詳細說明與會人員過度飲酒和嘔吐的情況。

如今強生還要面對國會4月對他啟動的「誤導國會」調查。強生說，他當時真誠地相信集會沒有違法，但現在他承認自己錯了。

● 其他保守黨議員性醜聞

強生上任後，保守黨受到多件議員性醜聞打擊，其中兩起醜聞迫使議員辭職，也導致保守黨上月在兩場國會補選接連慘敗。

保守黨議員阿瑪德汗（Imran Ahmad Khan）在被判性侵一名15歲男孩罪名成立後辭職。另名保守黨議員派瑞許（Neil Parish）也在承認自己「一時昏了頭」，兩度在下議院用手機觀看色情影片後辭職。

還有一名保守黨議員因涉嫌強姦、性侵和其他罪行被捕。這名議員於5月保釋，媒體沒有公布他的姓名，以保護受害者身分。

● 保守黨議員遊說案

去年，下議院標準委員會（Commons Standards Committee）建議將保守黨議員兼前內閣官員派特森（Owen Paterson）停職30天，因為他被發現替支付他薪資的兩家企業遊說內閣大臣，違反有償宣傳相關規定。

● 唐寧街官邸裝修費用爭議

去年4月，「星期日泰晤士報」（Sunday Times）踢爆強生約花費20萬英鎊（約新台幣770萬元）重新裝潢唐寧街官邸，其中一張帳單由一名保守黨金主直接支付。

此後英國選舉委員會以未準確申報相關款項來源為由，對保守黨處以1萬7800英鎊的罰款。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110707