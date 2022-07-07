英國首相強生辭職 經濟增添不確定性

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）宣布辭職，使得目前已面臨通膨、衰退和脫歐風險的英國經濟，增添更多不確定性。

隨著英國新首相還要一段時間才會出爐，英國經濟將面臨諸多不確定性，以下是路透社整理英國經濟面臨的主要問題。

● 通膨

在通膨來到40年高點9.1%的情況下，英國比其他國家感受到更多通膨壓力。英國央行表示，今年稍後通膨將突破11%。

國際貨幣基金（IMF）4月表示，英國明年將比其他主要經濟體，面臨更持續性的通膨，以及成長減緩。

● 財政政策

無論誰繼任強生擔任首相，都必須在稅賦和支出上做出重大決策，此舉可能降低衰退風險，但也可能增添經濟的通膨壓力。

前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）5日請辭時表示，他和強生在政策方面看法分歧，蘇納克請辭前的短期政策優先是降低國債壓力。英國政府在疫情期間債務膨脹至2兆英鎊以上。

美國花旗銀行（Citi）分析師表示，他們預期保守黨內可能角逐黨魁人選中，內政大臣巴特爾（Priti Patel）和外交大臣和特拉斯（Liz Truss）可能會呼籲迅速減稅和提高支出，而蘇納克和前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）在財政政策方面可能更謹慎。

英國預算監督機構今天表示，倘若未來政府不緊縮財政政策的話，英國債務可能在50年內膨脹逾三倍，來到近320%國內生產毛額（GDP）的水準。

● 英國脫歐

英國公投脫歐6年多後，倫敦和布魯塞爾對於脫歐協議內容看法仍嚴重分歧，主要因強生堅持重寫2019年他同意的協議，當中關於北愛貿易的部分。

新首相上台，英國和歐盟關係有可能改善，部分經濟學家因此預測英國出口和投資將更強勁，儘管整體貿易關係的任何改變可能只是溫和的。

再者，部分可望接任黨魁的熱門人選，像是外相特拉斯過去曾公開支持強生對歐盟的對抗立場。

●英國央行

英國央行自去年12月來已5度升息，創下25年來最快升息速度，英國央行曾暗示將繼續升息，下一次8月召開的決策會議，可能會調高利率達2碼。

不過，全球經濟減緩的風險已經使投資人減少押注英國央行的升息幅度。英國財政政策方向的不確定性，可能是另一個需要謹慎的理由。

●更多政壇混亂？

強生下台雖替英國現代政治史上最混亂的時期之一劃下句點，但繼任者能否讓政壇歸於平靜，仍有待觀察。

貝倫堡銀行（Berenberg）分析師皮克林（Kallum Pickering）表示，繼任者若比強生「更勤勉和認真」，英國經濟將受惠。

不過，花旗分析師表示，他們對於保守黨內部不同派系能否團結在一個明確的策略下感到懷疑。

「未來幾個月，我們將看到英國生活水準步入一世代僅見的緊縮、缺乏明確的策略，以及政府嚴重的分裂。因此，政策失誤的風險不小。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110707