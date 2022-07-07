甫挺過不信任投票 強生再陷逼宮風暴

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國財政大臣和衛生大臣昨天閃電請辭，表達對首相強生執政能力和其誠信的質疑，朝野要求他下台的聲浪再起，讓挺過派對門危機和不信任投票的強生再次面臨首相保位戰。

英國廣播公司（BBC）報導，財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）指強生對國會盟友、保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）涉性醜聞視而不見後，昨天相繼遞出辭呈，讓英國政壇持續數月的政治動盪再掀高潮。

自昨晚起，已有數十名內閣成員出走，保守黨內要求他下台聲浪再起，甚至有閣員親自跑到首相官邸，敦促強生下台。強生極有可能再度面臨不信任投票，但他矢言將繼續奮戰。

上個月才剛挺過不信任投票的強生，為何再度面臨朝野逼宮？

● 危機導火線

品契爾上週被控在倫敦一家俱樂部裡性騷擾2名男客人，甚至觸摸其中一人的私處後，辭去保守黨副首席黨鞭一職。

他在辭職信中說當時喝得太醉，不僅讓自己難堪，也讓其他人「感到不快」。

英國政府隨後對媒體表示，品契爾已承認舉止極為不當，但仍會繼續擔任議員，不會面臨其他處分。但背後令保守黨議員惱怒的是品契爾過去就面臨類似指控，強生卻還任命他出任負責強化黨內紀律的副首席黨鞭職務。

● 強生早知他品行？

事件隨後演變成強生是否早知品契爾曾多次被控涉及性騷的行為不端。

強生辦公室上週堅稱，強生在任命品契爾當副首席黨鞭前，對相關指控一概不知。但到4日晚間，有政治記者揭發強生早在2019-20年那段時間，就已知道品契爾遭正式投訴「行為不當」。

英國外交部前常務副部長麥唐納（SimonMcDonald）昨天加入混戰，稱品契爾早在2019年就被調查，且「強生親自聽取了有關啟動調查原因和結果的簡報」，首相官邸隨後才向媒體改口，稱強生其實知情，但就是「忘記了」，之後強生承認，任命品契爾是「一大錯誤」。

● 內閣官員紛紛出走

財政大臣蘇納克和衛生大臣賈維德昨天率先遞交辭呈，保守黨內的不滿徹底引爆。

蘇納克在辭職信寫道「公眾期望政府能適切、稱職和嚴肅行事」；賈維德今天則在致國會的聲明中當著強生的面直言「問題始於高層」「這種情況不會改變」。

● 強生會下台嗎？或舉行大選？

強生今天現身下議院（House of Commons），矢言度過這場危機。在被保守派議員問到當下是否該請辭時，強生答稱會挺住，還說英國現在最不需的就是大選。

BBC政治編輯梅森（Chris Mason）直言，人們已可感受到，威信正從強生身上一點一滴流失，尤其在他離開國會時，在野的工黨議員還嘲弄地對他說「再見」。

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有報導指出，保守黨重量級議員已告知強生，他們將改變規則，以對首相展開另一次的不信任投票，強生最快可能在下週面臨第二次不信任投票。強生6月6日挺過不信任投票，當時所有359名保守黨國會議員皆參與，信任和不信任票數分別為211和148，沒有無效票。

有人質疑強生是否可能透過提前改選挽救自身。然而，英國市調公司「輿觀」（YouGov）昨天公布的調查顯示，69%的受訪英國人如今認為強生應請辭，超過一半的保守黨選民也認為他應該下台。因此對強生而言，提前舉行大選同樣充滿風險。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1110707