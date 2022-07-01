強生批未尊重一國兩制 中：英對香港再無監督權

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（中央社記者沈朋達1日電）香港主權移交25週年，英國首相強生批評中國未尊重一國兩制的承諾。中國外交部發言人趙立堅對此回應稱，香港主權移交後，英國對港再無主權、治權和監督權，不存在所謂的承諾。

據澎湃新聞報導，趙立堅今天在中國外交部例行記者會中回答相關問題時，做上述表示。

他說，中國已多次闡述了有關「中英聯合聲明」的立場。香港是中國的香港，任何外部勢力無權干涉，英國對「回歸」後的香港無主權、無治權、無監督權，也根本不存在所謂承諾。

趙立堅稱，英方一再拿「中英聯合聲明」說事，只會再次暴露他們「陰暗、過時的殖民主義心態和打著人權旗號抹黑香港形象的險惡意圖」。

他說，英方應正視香港已主權移交中國25年的現實，客觀公正看待香港發展，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要再給中英關係製造麻煩。

強生（Boris Johnson）昨天透過影片表示，中國已有一段時間未能尊重「中英聯合聲明」有關「一國兩制」安排的承諾。

他表示，英國將盡其所能，讓中國履行諾言；又說英國沒有放棄香港，會遵守25年前對香港和港人做過的承諾。（編輯：周慧盈）1110701