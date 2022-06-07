英相強生挺過黨內逼宮保住政權 不信任票卻高於預期

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）英國執政黨保守黨議員晚間對黨魁、首相強生進行不信任投票。黨團「1922委員會」主席布雷迪晚間9時宣布，所有359名保守黨國會議員皆參與投票，信任和不信任票數分別為211和148，沒有無效票。

總計148張的不信任票超乎黨內外預期，這意味強生（Boris Johnson）就算挺過今晚的黨內逼宮危機，威信仍已大幅受創。

前保守黨黨魁、首相梅伊（Theresa May）也曾在2018年挺過同樣的不信任危機，但數月後仍因脫歐協議協商風波遭黨內施壓下台。當時有63%的保守黨議員對梅伊投下信任票，而當時力促梅伊下台的強生今晚僅近59%的同黨議員支持他。

不信任投票今晚6至8時舉行。部分熟悉保守黨內部政治的人士曾在投票開始前評估，將有超過100名議員對強生投下不信任票。投票結果顯示，不信任票高達148，是保守黨現任國會議員總數約41%。

強生今晚為自己投下一票後並未在國會停留，而是返回唐寧街10號官邸。不信任投票由「1922委員會」（1922 Committee）啟動，該委員會由未在內閣任職的保守黨議員組成。根據規章，若保守黨現任國會議員（359人）有15%（54人）致函主席表達訴求，1922委員會即可啟動對黨魁的不信任投票；若現任國會議員有超過50%（180人）投票支持撤換黨魁，強生必須下台。

強生在不信任投票結果揭曉後接受媒體採訪表示，這樣的結果「十分有說服力」、「對政治和國家來說都非常好」，政府終於可以往前邁進、專心執政，黨內也該團結為國家謀福。

他提到2019年爭取黨魁大位時，他在黨內的支持度還沒有今天高。

數名內閣高階官員在開票後不久即表態贊同強生的立場，包括財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）推文表示，強生已贏得足夠的信任票，執政黨現在該往前走了：「明天我們回到工作崗位，繼續促進經濟成長、為民眾提供更好的公共服務」。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，欣見黨內同志支持強生，現在大家該繼續工作了。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）則說，過去幾天英國全國上下慶祝女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年，相關慶典提醒各界，一如70年來始終忠於職責的女王，每一個人都應致力為自己和後代打造更好的國家，但保守黨在慶典閉幕隔天就將責任感、謙卑等女王彰顯的價值付之一炬，簡直可笑。

施凱爾指出，民眾已對慣於畫大餅而缺乏有效作為的首相感到厭煩；他批評保守黨議員忽視民眾利益、將自己和黨與強生及其象徵的所有一切綁在一起，「保守黨相信英國民眾沒有權利期待政治人物誠實」。

部分先前支持撤換強生的保守黨議員認為，不信任投票來得太快，影響黨內反對勢力運籌帷幄。

外界原多預期不信任投票不會在女王登基70年慶典結束後馬上舉行，時間點較可能落在7或8日；一些分析指出，加快舉行不信任投票不排除是強生試圖先下手為強，讓黨內反對勢力來不及整合或加強動員。

布雷迪（Graham Brady）昨天即知會強生不信任投票已達成案門檻，雙方商定今天投票。首相辦公室一名發言人表示，今晚是終結數月以來各種臆測的契機，讓政府可專注為民服務。

不過，就算強生在今晚的不信任投票逃過一劫，他仍要面對國會4月對他啟動的「誤導國會」調查。根據「大臣守則」（ministerial code），若調查結果認定強生針對「派對門」相關事件的說法是刻意誤導國會，他必須辭去首相職位。

此外，儘管根據現行黨規，挺過黨內不信任危機的強生至少一年內無需再面對類似挑戰，保守黨仍有權利變更規定，在未來一年內再次對強生發起不信任投票。

有政壇九命怪貓形象的強生今天再次「絕處逢生」，接下來能否履行對選民的承諾、修補黨內裂痕，實踐他「帶領保守黨邁向又一次大選勝利」的誓言，就看他自己了。（編輯：張佑之）1110607