英相強生面臨黨內不信任投票 要過的不只這一關

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）英國執政黨保守黨議員今天晚間將對黨魁、首相強生進行不信任投票，若支持不信任案的票數達180票門檻，他就必須下台，但若他挺過這場危機，則依據現行黨規，至少一年內無需面臨類似挑戰。

儘管黨內持續湧現不滿聲音，強生仍很有可能挺過這場危機，原因之一是目前沒有明顯的接班人選。

不過，就算強生在今晚的不信任投票逃過一劫，他仍要面對國會4月對他啟動的「誤導國會」調查。根據「大臣守則」（ministerial code），若調查結果認定強生針對「派對門」相關事件的說法是刻意誤導國會，他必須辭去首相職位。

此外，保守黨也可能變更黨規，讓強生在未來一年內再次面臨不信任投票挑戰。

英國政壇去年11月爆發「派對門」醜聞（partygate），政府官員遭揭發在2020和2021年COVID-19疫情大流行期間違反嚴格防疫規定、參加超過法定人數的聚會，引發民眾強烈反彈，不僅工黨等在野黨，就連保守黨也陸續有議員和官員要求強生下台。

內閣辦公廳（Cabinet Office）高階公務員格雷（Sue Gray）5月25日正式發布各方期待數月的「派對門」調查報告，附有多張照片的報告內容指出當時政府官員舉辦、參加數場不符防疫指引的聚會，甚至發生「過度飲酒」、惡劣對待維安和清潔人員等情事，政府領導層應對這樣的內部治理文化負起責任。

報告發布當天，強生在國會再度向全國道歉，但同時激動為自己辯護，批評陷入「啤酒門」（beergate）風波的工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）是半斤八兩、扯致力為英國民眾謀福的政府後腿，並強調無論在內政或國際事務，政府還有許多更重要的工作得做，針對「派對門」的政治攻防該適可而止，更何況強生已採取一系列內閣改革措施。

他也強調自己絕未說謊或誤導國會，他向國會表達的都是自己在特定時刻對於相關聚會性質和防疫規範的認知。

不過，格雷的報告發布之後，公開明示、暗示或私下表達支持不信任案的保守黨議員和官員越來越多。在英國2日盛大展開一連4天的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年「白金禧」（Platinum Jubilee）慶典前，即已傳出對強生的不信任投票已達成案門檻，只待適當時機宣布。

英國5月舉行地方選舉，保守黨在倫敦丟失重要據點，讓工黨在倫敦成為最大黨，且遭第三大黨自由民主黨（Liberal Democrats）蠶食鯨吞。此外，保守黨在蘇格蘭的選民支持率也退居工黨之後、排名下滑至第三。曾被視為強力吸票機的強生在5月地方選舉期間即遭部分同黨候選人「切割」，選舉結果則讓更多人質疑他是否已成票房毒藥。

強生5日偕夫人凱莉（Carrie Johnson）出席在聖保羅座堂（St Paul's Cathedral）舉行的白金禧感恩祈禱儀式（Thanksgiving Service），在場外遭部分圍觀民眾以噓聲相迎

保守黨黨團「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）今天上午宣布，不信任投票成案的54人門檻已達標，將於倫敦時間晚間6時至8時進行投票。

他回應媒體詢問時說，部分議員刻意延後表態，以免影響白金禧慶典氛圍。

今晚舉行的是保守黨議員對黨魁強生的不信任投票。撤換黨魁的程序由1922委員會啟動，1922委員會由未在內閣任職的下議院議員組成。

若保守黨現任359名國會議員中有15%、即54人致函委員會主席表達訴求，即可對黨魁發動不信任投票。若359名國會議員中有超過50%、即180人投票支持撤換黨魁，強生必須下台。由於英國是內閣制國家，執政黨黨魁下台意味首相也將換人。

外界原本預期不信任投票不會在白金禧慶典後馬上舉行，時間點可能落在7或8日，一些分析指出今天上午的閃電宣布不排除是強生試圖先下手為強，讓反對他的同黨議員來不及整合或加強動員。

布雷迪指出，他昨天已知會強生不信任投票達成案門檻，雙方並敲定投票時間表。根據布雷迪的說法，強生同意投票應在合理的時間範圍內儘快舉行，也就是今天。

首相辦公室一名發言人表示，今晚是結束數月以來各種臆測的契機，「讓政府可畫清界線、繼續推進工作」，為民眾的優先關切事項作出貢獻。

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不信任投票結果預計今晚揭曉。強生及其支持者已展開強力遊說與動員工作，財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）等內閣高階官員已陸續表達力挺強生。

無論投票結果如何，保守黨內顯然已出現嚴重裂痕；在國內外有俄烏戰爭、北愛爾蘭協議（Northern Ireland Protocol）衍生的英國與歐盟之間的紛爭、北愛民族主義政黨與「親英」勢力的政治僵局、通貨膨脹、物價和稅賦上漲等挑戰下，強生未來恐得步步為營。（編輯：林憬屏）1110606