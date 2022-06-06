強生遭黨內逼宮 英相及保守黨魁之爭流程一次看

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國保守黨國會議員將針對首相強生（Boris Johnson）的黨魁地位展開不信任投票，投票預計今天晚間舉行。若強生沒能度過不信任投票，保守黨黨魁繼任者將接掌首相大位。

如果強生安全過關，依據現行規則，他的領導地位將於未來一年免於遭到黨內挑戰，且很可能延續到預計2024年舉行的下一屆國會大選。

以下是法新社整理的保守黨挑戰黨魁流程：

● 保守黨15%國會議員提出不信任投票要求

只有在保守黨15%的國會議員（目前為54名議員）提出要求時，才能展開不信任投票。

他們必須向保守黨後排議員組成的國會下議院黨團「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）提交信函。

布雷迪已經宣布達到15%門檻，且依照規定在昨天通知強生。

布雷迪稍早公布這項消息，並把不信任投票時間訂於今天晚間。

● 保守黨不信任投票6日晚間進行

保守黨國會議員將透過不記名投票決定強生的命運，不信任投票預定當地時間6日傍晚6時至晚間8時（台灣時間7日凌晨1時至3時）進行。

布雷迪指出，票數將在投票後立刻進行統計，預計會在通知的時間發布公告。

若強生在這次不信任投票中過關，未來一年他的黨魁位置將不會再遭到黨內挑戰。

大約359名保守黨議員有資格投票，這代表強生需要180名議員支持他繼續領導。

如果強生沒有過關，接下來保守黨將進行黨魁選舉，屆時他沒有參選資格。

● 英相及保守黨魁之爭

取代強生的候選人必須是保守黨國會議員，並獲得至少兩名同僚的支持。

假設有數名候選人，符合資格的保守黨議員會進行一連串不記名投票，淘汰最少人支持的候選人，直到剩下最後兩人。

若強生沒度過不信任投票，「1922委員會」可能會在未來幾天召開會議討論相關流程的時間表，並與保守黨內達成共識。

剩下的最後兩名候選人將由全體保守黨黨員投票，兩人之間的辯論將在英國各地進行，時間長達數週。

2019年7月，時任英國首相梅伊（Theresa May）因為她的脫離歐盟政策失利而請辭下台後，強生便贏得黨內選舉成為保守黨黨魁，同時也出任首相。

當時強生贏得9萬2153票，輕鬆擊敗拿下4萬6656票的時任英國外相韓特（Jeremy Hunt）。

● 不信任投票此時登場原因

強生在過去一年面臨一連串醜聞，其中最引人注目的就是所謂「派對門」（Partygate）爭議，使他成為首位被發現違法的現任英國首相。

英國去年11月爆發「派對門」醜聞，政府官員遭揭發在2020和2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間違反嚴格防疫規定、參加超過法定人數的聚會，強生本人也曾參加聚會而被警方開罰，醜聞引發民眾強烈反彈，但他拒絕請辭下台。

許多保守黨議員指出，他們不相信保守黨能在強生的領導下贏得下一次大選。

民調顯示，公眾對於「派對門」醜聞深感不滿，大多數民眾認為強生故意在這件事情上說謊，應該請辭下台。

強生擔任首相期間，保守黨在數場選舉遭遇挫敗，包括在補選中把傳統安全席次輸給了自由民主黨，以及在5月初地方選舉中丟失數百議員席次。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110606