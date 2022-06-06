英執政黨掀逼宮風暴 內閣成員多半挺強生

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國保守黨國會議員今天將對首相暨黨魁強生（Boris Johnson）發動不信任投票，根據英國廣播公司（BBC）政治研究小組，強生內閣22名成員中，至少18人已公開表態會力挺強生。

英國政壇去年11月爆發「派對門」醜聞（partygate），政府官員遭揭發在2020和2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間違反嚴格防疫規定、參加超過法定人數的聚會，強生本人也曾參加聚會而被警方開罰，醜聞引發民眾強烈反彈。

保守黨後排議員組成的國會下議院黨團「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）在給保守黨議員的通知中表示，保守黨尋求對黨魁強生發動不信任投票的人數已達15%門檻（54名保守黨議員），投票將於當地時間6日傍晚6時至晚間8時（台灣時間7日凌晨1時至3時）之間進行。

但英國城鎮升級與房屋社區大臣戈夫（Michael Gove）推文：「首相在英國脫歐（Brexit）和COVID疫情方面，正確做出重大決定。現在我們必須聚焦捍衛烏克蘭、推動升級和帶動成長。」

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）也告訴BBC第4電台（Radio 4）「今天」（Today）節目：「就我所知，黨內不曾有一名領袖獲得每一位同僚百分百支持，但我們透過正當程序公開且透明地做決定，今晚將是把一切拋諸腦後、開始工作的機會。」

財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）在推特寫道：「從疫苗接種計畫到我們對俄羅斯侵略（烏克蘭）的回應，首相展現出我國所需的強大領導力。」他還說今天和未來都會繼續支持強生。

外相特拉斯（Liz Truss）推文說：「我在今天的投票百分百支持首相，並強烈鼓勵同僚們挺他。他實現了COVID疫後復甦，並支持面對俄國入侵的烏克蘭。他已為他犯過的錯道了歉，我們現在必須聚焦經濟成長。」

然而曾忠於強生的保守黨議員諾曼（Jesse Norman）今天說，他無法再支持首相，稱唐寧街在防疫封城期間「漫不經心地違法」聚眾開趴，而且強生的脫歐與移民等政策，合法性也值得懷疑。

諾曼表示：「人們高聲要求一個好政府…保守黨和這個國家都無法承擔未來兩年因為無盡討論您和您的領導，被漫無目的地糟蹋和分散注意力。」

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前外相韓特（Jeremy Hung）也說，這次投票他不會支持強生，「相信我國在保守黨領導下變得更強大、公平、繁榮的所有人，都應該反思，不改變的後果就是把國家交給不相信同樣價值的人，今天的決定事關改變或失敗，我將投票支持改變」。

強生的發言人則發布如下聲明：「今晚是結束數月來臆測，讓政府擺脫一切糾纏，向前邁進的一次機會。首相樂見他的案子能送至國會議員，同時提醒他們，沒有比團結聚焦選民關切議題更強大的政治力量。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110606