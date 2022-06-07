英相強生抗不信任投票力挽狂瀾 端減稅等政策牛肉

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）英國執政黨保守黨議員晚間將對黨魁、首相強生進行不信任投票，力挽狂瀾的強生今早即對同黨議員展開強力遊說，包括個別親筆致函、當面喊話，並回顧政績以及端出減稅、改革等政策牛肉。

強生（Boris Johnson）大約在下午4時抵達國會，與組成黨團「1922委員會」（1922 Committee）的下議院後座議員（未在內閣任職者）會晤約半小時，除了呼籲團結，也接受質問。

1922委員會在1923年由依據1922年大選結果進入國會的保守黨議員設立，在黨魁選舉扮演重要角色。根據現行規章，若保守黨現任國會議員（359人）有15%（54人）致函1922委員會主席表達訴求，主席即可啟動對黨魁的不信任投票，並在合理、可行的條件下儘快舉行。

若現任國會議員有超過50%（180人）投票支持撤換黨魁，強生必須下台。部分熟悉保守黨內部政治的人士評估，將有100至120名議員對強生投下不信任票，也就是高達保守黨議員總數的1/3。

目前公開表態支持強生下台的保守黨議員未達100人；由於不信任投票採匿名制，部分議員寧願在投票前不表態。若預定於晚間9時發布的不信任投票結果讓強生免遭撤換，曾公開反對他的議員恐面臨黨內壓力。

不過，就算投票結果允許強生逃過一劫，若僅是「險勝」，這仍將相當折損他在黨內的威信。

強生也有權參加不信任投票。投票題目是「你對黨魁強生仍有信心嗎」。所有議員在投票前需依規定交出手機。

根據黨政人士對英國媒體的轉述，強生下午與同黨議員會晤時，強調在國內外有俄烏戰爭、生活成本上漲等挑戰下，受媒體和在野黨搧風點火影響而「臨陣換將」、陷入黨內和國內政治鬥爭，恐非明智選擇。

他說，今晚保守黨有機會終於停止耽溺於自家事務、一心專注國政。

他提到，在他的帶領下，保守黨2019年在國會贏得近40年來最多席次；若他挺過今晚的不信任危機，他承諾再次帶領保守黨迎向大選勝利，而人民將是真正的贏家。

至於他曾因出席政府職員離職派對而遭批評違反防疫指引，強生表示，若時光倒流，他依然會出席相關活動。

英國政壇去年11月爆發「派對門」醜聞（partygate），政府官員遭揭發在2020和2021年COVID-19疫情大流行期間違反嚴格防疫規定、參加超過法定人數的聚會，甚至發生「過度飲酒」、惡劣對待維安和清潔人員等情事，引發民眾強烈反彈，不僅工黨等在野黨，就連保守黨也陸續有議員和官員要求強生下台。

儘管強生曾試圖以提早舉行下一次大選說服對他不滿的議員不要支持啟動不信任投票、讓大選結果自然決定下一任首相人選，今年5月的英國地方選舉結果顯示，強生恐已不再是強力吸票機，儘早撤換黨魁或許有助保守黨選情。

強生昨天下午獲1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）告知，不信任投票已達54人成案門檻，強生隨後還按表定行程出席女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年「白金禧」（Platinum Jubilee）慶典最後一場大型活動，與工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）同台。

根據規章，黨魁有權對何時舉行不信任投票表示意見。強生選擇在今天儘快舉行。首相辦公室一名發言人表示，今晚是終結數月以來各種臆測的契機，讓政府可繼續推進工作、專注為民服務。

親保守黨的「每日電訊報」（Daily Telegraph）援引知情人士說法報導，強生昨天出席白金禧活動後，傍晚約6時在唐寧街官邸緊急召集心腹，商討如何挺過不信任危機，會面長約3小時，期間沒有人喝酒。

強生的心腹建議他個別致函議員，核心內容必須一致，佐以開頭和結尾的親筆簽名和問候，並視情況輔以給個別議員的額外訊息。強生當晚完成信件草稿，今早發出。

他在信中承諾未來數週將與財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）致力實踐保守黨理念，減稅、降低政府與企業運作成本、減輕民眾生活負擔、促進經濟成長，並善用英國在脫歐後享有的自主與自由。他也誓言推動能源、交通運輸、教育、住房政策等各領域改革。

強生指出，政府成功的防疫政策讓英國可領先許多國家邁向經濟復甦，目前英國的失業率達1974年以來最低。

他提到，選民此刻需要投票選出的政府全心全力服務他們，若保守黨陷入政治鬥爭泥沼，選民恐怕不會輕易原諒。

承諾持續精進治理之餘，強生強調，今晚是保守黨拋下過往風波、大步向前的黃金機會。

強生個人和唐寧街10號官方推特今天皆未發布不信任投票相關訊息，高度聚焦內政外交，包括強生早上再度與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。（編輯：張佑之）1110607