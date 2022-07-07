英相強生開除盟友 面對朝野逼宮矢言持續奮戰

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英國首相強生政府醜聞纏身，數十名政府官員相繼請辭，內閣和保守黨內要求他下台的聲浪再起。（圖取自facebook.com/borisjohnson）

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國首相強生政府醜聞纏身，數十名政府官員相繼請辭，內閣和保守黨內要求他下台的聲浪再起，強生今天試圖反抗並開除一名高層盟友，矢言將「持續奮戰」。

強生解雇了英國城鎮升級與房屋社區大臣戈夫（Michael Gove），戲劇性地表明這位保守黨領袖拒絕不戰而退。戈夫是強生在英國2016年脫歐公投活動中的得力助手。

綜合法新社和路透社報導，戈夫據稱是第一個開砲，表達對強生執政不滿的內閣官員，他認為，為了保守黨和國家好，強生應該下台。

強生的國會私人祕書杜德里奇（James Duddridge）告訴天空新聞網（Sky News）：「我們將看見他持續奮戰。」

杜德里奇說：「強生心情愉快且將持續奮戰。」他還說，強生和新任財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）下週將提出新的經濟策略，來對抗重擊英國的生活開銷危機，包括減稅。

然而，英國保守黨議員哈特（Simon Hart）辭去威爾斯事務大臣職務，再度給予強生一記打擊；自昨晚以來，已有40多名政府官員遞出辭呈。

堅定支持保守黨的「每日郵報」（Daily Mail）和「太陽報」（The Sun）及其他媒體報導，儘管有更多內閣官員求去，強生仍拒絕下台。

「每日郵報」政治新聞編輯葛羅夫斯（Jason Groves）說，強生已告訴內閣官員他不會辭職，認為這將導致「混亂」且「幾乎肯定」會看到保守黨在下次選舉中落敗。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）聲稱強生對國會盟友被控性侵視而不見後，昨天提出辭呈，震驚四座。

兩人表示，他們已無法再容忍數月來困擾強生的醜聞文化，包括唐寧街（Downing Street）違反防疫封鎖限制的派對門事件。

強生稍早前在國會堅稱，國家需要一個穩定的政府，呼籲持續處理政府的優先事項。

他說：「我不會下台，坦白說，這個國家最不需要的就是選舉。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110707