英國通膨攀抵40年高點 生活成本飆漲危機惡化

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國今天公布的官方數據顯示，在能源價格高漲帶動下，4月年通膨率攀抵40年高點，顯示英國生活成本飆漲的危機進一步惡化。

法新社報導，英國國家統計局今天發布聲明表示，4月消費者物價指數增幅9%，較3月的7.0%攀升。

英國國家統計局預估這個數字創下1982年以來高點，也創下1989年這個數據系列開始編纂以來最快增幅。

隨著烏克蘭衝突推升能源和糧食成本，世界各國通膨紛紛攀抵數十年來高點，迫使英國央行和其他央行加速升息，以平抑物價。

英國央行總裁貝里（Andrew Bailey）16日警告，在小麥、料理油生產大國烏克蘭無法出口的情況下，恐出現食品價格失控的末日景象。

路透社報導，英國4月通膨創下1982年以來最高年通膨率，對財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）帶來更多壓力，必須加速協助面臨生活成本上揚危機惡化的英國家庭。

根據路透社訪調經濟學家預估，4月年通膨9.1%。國家統計局公布4月通膨數據後，英鎊兌美元匯價聞訊走貶0.4%。

蘇納克說：「我們無法保護民眾完全不受全球挑戰的影響，但可在能力範圍提供大力協助，並準備好採取進一步行動。」

17日公布的一項調查顯示，英國2/3民眾不再開暖氣，近五成民眾減少開車或者換超市採購，還有逾1/4民眾表示三餐減少。

英國央行本月稍早預估，今年稍晚通膨將突破10%。英國央行自去年12月以來已4次升息，調高主要利率至1%，創下2009年來最高水準，市場投資人預期央行將再升息。

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席英國經濟學家戴爾斯（Paul Dales）說：「情況還會再惡化，之後才會逐漸好轉。」

英國今天公布通膨創1980年代末期以來最高水準後，外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，英國正面臨「非常、非常艱困的經濟情況」。

特拉斯告訴天空新聞網（Sky News）：「我們處於十分艱困的經濟局勢，我們正面臨非常嚴重的全球逆風。如你所說，目前的通膨極高。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110518