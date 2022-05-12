通膨壓力來襲 英國Q1經濟成長降至0.8%

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）根據今天公布的官方數據，英國經濟3月意外萎縮，使得第一季整體經濟成長較去年第四季減弱。反映出英國正與飆漲的通貨膨脹奮戰。

英國國家統計局（ONS）發布聲明表示，英國3月國內生產毛額（GDP）萎縮0.1%，使得今年第一季經濟成長率由去年第四季的1.3%降至0.8%。

英國國家統計局的數據顯示，英國經濟1月穩健成長後，2月持平，到了3月呈現萎縮。

根據路透社所做調查，經濟學家平均預期英國經濟3月持平、第一季成長1.0%。隨著生活成本攀升危機帶來影響逐漸發酵，英國第一季經濟很可能已是今年最佳表現。

英國第一季經濟成長下滑，由最主要產業服務業的產出萎縮0.2%領跌。

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法新社報導，英國央行英格蘭銀行（Bank of England）上週已預警，由於英國通貨膨脹率預料將達到40年高點10%，英國經濟恐在今年年終前落入衰退。

世界各地消費者物價正在大漲，一方面歸咎於各國經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖結束後重新啟動，導致供應鏈出現瓶頸；另方面烏克蘭爆發戰爭，造成能源價格居高不下的情況惡化。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110512