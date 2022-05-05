英國央行升息1碼至1% 創2009年以來最高水準

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英國央行5日上調主要利率1碼至1%。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國央行今天決議上調主要利率1碼至1%，以對抗失控的通膨，節節攀升的通膨已造成英國民眾生活成本飆高。

法新社報導，英國央行決策理事今天以6票對3票，決議連續第4次升息，上調利率1碼至1%，創2009年全球金融危機以來最高水準。

英國央行表示，在能源價格飆漲帶動下，今年年通膨率恐達10%。

少數決策理事呼籲大幅升息至1.25%，英國央行在聲明中表示，未來幾個月可能需要進一步升息。

英國在央行升息之際，正舉行地方選舉，這場選舉被視為英國首相強生（Boris Johnson）的期中考。

美國聯邦準備理事會（Fed）昨天決議升息，升息幅度為2碼，以對抗攀升的通膨。

隨著通膨攀升至數十年來最高水準，全球央行紛紛升息。

各國經濟在疫情封鎖措施結束後重啟，加上俄羅斯入侵烏克蘭導致原本已居高不下的能源價格續漲，全球各地物價紛紛上揚。

英國目前年通膨率來到7%，創下30年來最高水準，一旦達到10%，將成為40年來高點。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110505