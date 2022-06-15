英國推動立法調整北愛協議 歐盟稱將採法律行動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會指控英國試圖修改脫歐後的北愛爾蘭貿易協議，導致北愛和平蒙受風險，今天表示將對倫敦採取新一波法律行動。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示：「英國政府提出法案，證實英國意圖片面違反國際法。」

他說：「更精確地說，英國違反保護北愛爾蘭和平與穩定的協議。」

「打開片面修改國際協議的大門也是違反國際法的行為。所以我們有話直說吧，此舉是違法的。」

英國政府13日提出法案，要撕毀脫歐後的北愛爾蘭貿易規定，擬凌駕自己簽署的脫歐條約。

英國首相強生（Boris Johnson）政府表示「有必要」採取行動，恢復北愛爾蘭的權力共享制度，並且堅稱此舉沒有違反國際法。

但是布魯塞爾拒絕此一論述，塞夫柯維奇表示，將會採取法律行動。

他警告：「如果英國未於兩個月內作出回應，我們可能將他們告上歐洲法院（Court of Justice）。」

此一齟齬正值英國經濟不佳之際，其通貨膨脹來到40年最高，飆升的家庭開支已經讓許多英國人得努力維持收支平衡。

歐盟此刻同樣面臨經濟阻力。在對抗俄羅斯侵略烏克蘭而展現團結之際，也出現了西方不能為貿易而鬧翻的警告。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1110615