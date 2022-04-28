英國對歐盟進口剩餘管制 延至2023年底實施

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國政府今天宣布，受到能源成本上升和烏克蘭戰爭影響，英國脫歐後尚未實施的進口管制措施將再度延後實行。

歐洲聯盟（EU）食品和動物產品認證與實體檢查原定自今年1月1日開始實施，此後由於COIVD-19（2019冠狀病毒疾病）大流行和移民手續日益複雜導致供應鏈受到嚴重影響，當局宣布相關措施延至2022年7月實施。

全面海關申報與管制措施則依照原計畫，於今年1月1日開始實施。

內閣辦公室表示，目前尚未生效的措施「今年內將不再實施」，並延後至「2023年底」生效。

英國當局透過聲明表示：「政府得出結論，向可能將相關成本轉嫁給面臨經濟壓力消費者的企業施加新的行政要求，是錯誤的做法。」

政府指出，延期實施相關措施，每年可為英國進口商節省至少10億英鎊的成本。

英國脫歐大臣芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）稱，政府正與業界討論如何實施新的進口管制措施。

他說：「我們希望確保歐盟進口商品的過程安全、可靠且高效，也希望利用創新技術來簡化流程並減少摩擦。」

英國尚未脫歐之前，從歐盟進口的商品皆不需經海關檢查，但如今英吉利海峽兩岸又要開始重新實施進口管制。

英國產業機構曾警告政府，原計畫於7月實施的新檢查措施將導致食品價格上漲，而消費者早已面臨通貨膨脹問題。

本週，倫敦智庫「變動歐洲下的英國」（UK in a Changing Europe）表示，英國脫歐引發的貿易壁壘已導致食品價格上漲6%。（譯者：施施 /核稿：陳政一）1110428