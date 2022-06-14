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英國正式提出法案 調整北愛協議槓上歐盟

2022/6/14 14:20
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國今天提出法案，擬凌駕後脫歐時期北愛爾蘭部分貿易規定。藉著廢除檢查哨、挑戰歐洲聯盟（EU）法院扮演的角色，英國再度與歐盟正面對槓。

英國在脫歐期間與歐盟簽定「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol），以規範英國其他地區與北愛之間，以及北愛與仍是歐盟會員國的愛爾蘭之間的經濟活動。根據協議內容，北愛爾蘭實質上仍留在歐盟單一市場，以便北愛商品流通愛爾蘭，但英國輸往北愛的貨品卻需要經過海關檢查。

儘管愛爾蘭形容英國此舉造成雙方關係降到「新低點」，歐盟提到信任受損，英國仍繼續推動這項計畫；首相強生（Boris Johnson）表示，這些只是改善貿易與減少繁文縟節「相對瑣碎」的步驟。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，歐盟的回應將符合比例原則，但不會重新談判貿易協議。

英國指責歐盟對英國與北愛間的貨物流動採取嚴厲措施後，數月來英國與歐盟緊張升高。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示：「我非常願意與歐盟談判，但他們也得願意修改這個在北愛爾蘭造成非常嚴重問題的協議條款。」

法律建議援引「必要性原則」作為英國此舉的基礎，指出北愛現在的狀況已經符合相關條件。路透社報導，政府為維護局勢穩定而採取有違法之虞的行動時，都會搬出所謂的「必要性原則」。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110614

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英國推動立法調整北愛協議 恐引發與歐盟貿易戰
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