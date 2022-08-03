美對俄祭新制裁 莫斯科稱摧毀烏境內外國武器庫

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（中央社基輔3日綜合外電報導）美國針對俄羅斯入侵烏克蘭祭出新制裁，俄國總統蒲亭緋聞女友與其他權貴列黑名單。莫斯科今天表示，在對烏克蘭西部的攻擊行動中，摧毀利維夫（Lviv）附近一座外國武器庫。

● 美祭新制裁 蒲亭緋聞女友、俄權貴列黑名單

美國針對俄羅斯入侵烏克蘭祭出最新一波制裁，將俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的緋聞女友及擁有英國倫敦第2大莊園的俄國大亨都列入制裁黑名單。

綜合法新社與路透社報導，同受美國企業禁令影響的還有其他幾位據信與蒲亭關係密切的權貴人士、被俄國任命管理烏克蘭遭占領土地的4名官員，及20多家高科技機構及公司，包括獲俄國支持的關鍵電子業實體。

美國財政部也宣布對蒲亭親信、億萬富豪古里耶夫（Andrey Grigoryevich Guryev）實施制裁。古里耶夫擁有威坦赫斯特（Witanhurst）莊園。威坦赫斯特莊園是倫敦第2大莊園，僅次白金漢宮（Buckingham Palace）。

● 俄稱飛彈摧毀烏克蘭西部外國武器庫

俄羅斯今天表示，在對烏克蘭西部的一次罕見攻擊中，摧毀利維夫市（Lviv）附近的一個外國武器庫。

法新社報導，俄國國防部發聲明表示：「空射高精準長程飛彈摧毀利維夫州拉傑霍夫市（Radekhiv）附近一座儲備基地，當中存放從波蘭運給基輔政權的國外製武器和彈藥。」

這份聲明沒有具體說明針對拉傑霍夫的攻擊中摧毀哪些類型的武器。拉傑霍夫位於利維夫市東北方約60公里。

● 德總理稱俄阻北溪天然氣渦輪機運交

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天指責俄羅斯阻撓一具渦輪機交付作業。維持天然氣通過北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線輸往歐洲，需要這具渦輪機。

法新社報導，蕭茲走訪渦輪機製造商西門子能源公司（Siemens Energy），他站在這具渦輪機一旁表示，該裝置「可以使用且運作正常」。

蕭茲表示：「沒有理由不能實現交付。」他說，這具渦輪機已取得從德國出口到俄羅斯所需的「所有許可」。

● 俄稱摧毀烏克蘭海馬士系統 美國防部斥不實

針對俄羅斯聲稱自俄烏戰爭開打以來、已摧毀烏軍6套美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），美國國防部（Pentagon）今天予以駁斥。

國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，俄國2月24日派遣數以萬計官兵進入烏克蘭後，迄今已摧毀了烏軍6套海馬士系統。

美國國防部代理發言人布萊希爾（Todd Breasseale）表示：「我們已知曉蕭依古部長最新發布的聲明，顯然又是錯誤的。」

● 烏克蘭核電廠遭占 原能總署：局勢日益危險

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，位於烏克蘭境內、但遭俄國控制的歐洲最大核電廠－札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，目前局勢「日益危險、不穩定」。

札波羅熱核電廠座落於烏克蘭東南部的第聶伯羅（Dnipro）河岸，在莫斯科入侵數週後便落入俄方手中，但仍由烏克蘭工作人員操作。IAEA試圖派代表團進入但未果。

法新社報導，葛羅西在紐約聯合國總部舉行的記者會說：「局勢確實不穩。每項安全原則都遭違反，方式不一。我們不能允許這種情況繼續下去。」禁止核子擴散條約（NPT）的191個簽署國正在聯合國總部舉行會議。

● 德前總理：俄烏穀物出口協議或有助停火

德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）是俄羅斯總統蒲亭好友，他表示，俄烏達成開放烏克蘭穀物出口的協議，或許能為雙方僵持5個月的戰事提供一條停火出路。

路透社報導，俄烏戰事期間首艘從烏克蘭出港的穀物船昨天停泊土耳其外海，土耳其國防部今天表示，這艘船已完成檢查，將通過博斯普魯斯海峽（Bosphorus），前往目的地黎巴嫩。

施若德今天告訴德國「明星週刊」（Stern Weekly）及電視台RTL/NTV：「好消息是克里姆林宮（Kremlin）希望通過談判解決問題。」他表示，上週他已在莫斯科會見俄國總統蒲亭。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平）1110803